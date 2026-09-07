大雨によって各地で被害が出ています。アンダーパスで車2台が浸水し、乗っていた1人の死亡が確認された、福島県いわき市から中継です。

いわき市では、朝の通勤時間帯をピークに激しい雨が降っていましたが、現在雨は止んでいます。

ただ、その雨で市内では道路が冠水するなどの被害が各地で発生しました。

車が水没したアンダーパスですが、お昼ごろには上の道路に届くぐらい、かなりの水位がありました。

現在は徐々にその水がはけ、その橋からおよそ3メートルほど水位が下がっています。ただ、1台の車がいまも取り残されているのが確認できます。

消防などによりますと、7日午前8時前、通行人から「アンダーパスに車が水没している」と通報がありました。

消防が駆けつけた時には、冠水したアンダーパスで車2台が動けなくなっていて、完全に車が見えない状態になっていたということです。

車からは、60代の女性が救出され、意識不明の重体で搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

もう1台の車の運転手は、自力で脱出しけがはないということです。

8日以降も 福島県 内は雨が予報されていて、道路の浸水や土砂災害に引き続き警戒が必要です。