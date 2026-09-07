マーティ・フリードマン、神社で踊る外国人観光客に苦言 「このような失礼が続けば…」マナー違反に警鐘
世界的ヘヴィメタル・バンド、メガデスの元ギタリストで、日本を拠点に活動するマーティ・フリードマンが自身のXを更新。日本の神社などでダンス動画を撮影する外国人観光客に向け、注意を呼びかけた。
【写真】「お願いだからやめて」マーティ・フリードマンからのお願い
マーティは、SNSで拡散されている動画を引用。京都・伏見稲荷大社の千本鳥居とみられる場所で、複数の外国人観光客が踊りながら動画を撮影する様子が収められている。
これを受け、マーティは英語で「観光客の皆さんへ。お願いだから、こういうことはやめてください」と呼びかけ。「日本は外国人を温かく迎え入れることで知られていますが、このような失礼な行為を続けていれば、そんな日々も終わってしまうでしょう」と訴えた。
さらに「あなたたちは、自分の国全体に対して非常に恥ずべき印象を残しています」と厳しく指摘。「誰がこんな振る舞いをするように育てたのでしょうか？ とにかくやめてください」とつづり、日本を訪れる観光客に節度ある行動を求めた。
世界的に活躍してきたギタリストで、長年日本を拠点とするマーティからの呼びかけは、多くの反響を呼んでいる。
【写真】「お願いだからやめて」マーティ・フリードマンからのお願い
マーティは、SNSで拡散されている動画を引用。京都・伏見稲荷大社の千本鳥居とみられる場所で、複数の外国人観光客が踊りながら動画を撮影する様子が収められている。
これを受け、マーティは英語で「観光客の皆さんへ。お願いだから、こういうことはやめてください」と呼びかけ。「日本は外国人を温かく迎え入れることで知られていますが、このような失礼な行為を続けていれば、そんな日々も終わってしまうでしょう」と訴えた。
さらに「あなたたちは、自分の国全体に対して非常に恥ずべき印象を残しています」と厳しく指摘。「誰がこんな振る舞いをするように育てたのでしょうか？ とにかくやめてください」とつづり、日本を訪れる観光客に節度ある行動を求めた。
世界的に活躍してきたギタリストで、長年日本を拠点とするマーティからの呼びかけは、多くの反響を呼んでいる。