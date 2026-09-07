【大食い】1週間デカ盛りを食べ放題してもオートファジーすれば痩せれるのか検証したら…【ダイエット】【断食】

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毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！