【買うべき月見はどれ？】マック・KFC・コメダの月見バーガー11種を忖度なしで全食べ比べ
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【爆食】マック・KFC・コメダの「月見11種」全食べ比べ‼︎衝撃を受けたバーガーは…⁉︎【6000kcal超】」と題した動画を公開した。動画では、じゅんちゃんとまるちゃんが、マクドナルド、KFC、コメダ珈琲店の「月見」関連商品計11種を実食し、夫婦それぞれの視点でNo.1商品を決定する様子が収められている。
まずは定番のマクドナルド「月見バーガー」から試食。「やっぱ一番うめえ」と、オーロラソースとパティの安定した味わいを高く評価した。続いて、KFCの「とろ～り月見フィレバーガー」を手に取ると、「チキンだから分厚い」とそのボリュームに驚嘆。ひと口食べると「チキンに勝てない」と絶賛し、早くも高評価が飛び出した。
コメダ珈琲店の「お月見フルムーンバーガー」では、他社を圧倒する巨大なサイズ感に「デカすぎ」「ほぼ倍」と興奮気味。「バンズがフワフワ」と食感を楽しみつつも、「ハンバーガーというよりハンバーグだね」と、独自の視点で味を分析した。
さらに、KFCの高価格帯商品「とろ～りトリプル月見和風カツバーガー」も実食。「たまごがトリプル」というインパクトに驚きつつ、「甘くて美味しい」と評価する一方で、「タルタルがなだれてしまう」と食べにくさにも言及した。マクドナルドの「炙り牛すき焼き風月見」については、「チーズとすき焼きのマッチングがかなりいい」としながらも「お肉の存在感がなくなっちゃう」と、率直なレビューを展開した。
最後に行われた総評では、夫婦それぞれのお気に入りNo.1を発表。じゅんちゃんはKFCの「とろ～り月見フィレバーガー」を選び、まるちゃんはKFCの「とろ～り月見ツイスター」を挙げた。さらに、まるちゃんは「ケンタッキー3種が全部1位です」と発言し、KFCの月見シリーズのクオリティの高さを大絶賛する結果となった。
各社がしのぎを削る秋の風物詩「月見」シリーズ。価格やボリューム、具材のバランスなど、忖度なしで語られる詳細な食べ比べレビューは、今年の月見商品をどれにしようか迷っている読者にとって、最適な判断材料となるだろう。
まずは定番のマクドナルド「月見バーガー」から試食。「やっぱ一番うめえ」と、オーロラソースとパティの安定した味わいを高く評価した。続いて、KFCの「とろ～り月見フィレバーガー」を手に取ると、「チキンだから分厚い」とそのボリュームに驚嘆。ひと口食べると「チキンに勝てない」と絶賛し、早くも高評価が飛び出した。
コメダ珈琲店の「お月見フルムーンバーガー」では、他社を圧倒する巨大なサイズ感に「デカすぎ」「ほぼ倍」と興奮気味。「バンズがフワフワ」と食感を楽しみつつも、「ハンバーガーというよりハンバーグだね」と、独自の視点で味を分析した。
さらに、KFCの高価格帯商品「とろ～りトリプル月見和風カツバーガー」も実食。「たまごがトリプル」というインパクトに驚きつつ、「甘くて美味しい」と評価する一方で、「タルタルがなだれてしまう」と食べにくさにも言及した。マクドナルドの「炙り牛すき焼き風月見」については、「チーズとすき焼きのマッチングがかなりいい」としながらも「お肉の存在感がなくなっちゃう」と、率直なレビューを展開した。
最後に行われた総評では、夫婦それぞれのお気に入りNo.1を発表。じゅんちゃんはKFCの「とろ～り月見フィレバーガー」を選び、まるちゃんはKFCの「とろ～り月見ツイスター」を挙げた。さらに、まるちゃんは「ケンタッキー3種が全部1位です」と発言し、KFCの月見シリーズのクオリティの高さを大絶賛する結果となった。
各社がしのぎを削る秋の風物詩「月見」シリーズ。価格やボリューム、具材のバランスなど、忖度なしで語られる詳細な食べ比べレビューは、今年の月見商品をどれにしようか迷っている読者にとって、最適な判断材料となるだろう。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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