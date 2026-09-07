【明治安田J1リーグ】川崎フロンターレ 3－1 清水エスパルス（9月6日／MUFGスタジアム）

【映像】「顔面にスパイク被弾」でもノールックパス

狙っていたプレーだったのだろうか。川崎フロンターレのDFフィリップ・ウレモヴィッチが、顔を両手で押さえながら繰り出した「奇跡のラストパス」が話題を集めている。

9月6日の明治安田J1リーグ第6節で、川崎はホームに清水エスパルスを迎えた。1－1の膠着した試合展開を動かしたのが、今季リーグ戦初先発を飾った元クロアチア代表DFだった。

77分、川崎が波状攻撃を仕掛ける中、ウレモヴィッチは高い位置まで出て、FWオ・セフンからボールを奪う形で相手のカウンターの芽を摘んだ。その際に両者が激しく接触。ウレモヴィッチは顔面を両手で押さえ、そのまま倒れ込んだ。

「狙っていたのかな？」

主審も思わず笛を吹く素振りを見せたが、ウレモヴィッチは倒れながらもボールを前へ蹴り出すノールックパスを披露。清水の選手たちが完全に足を止める中、ボールはFWデリキ・ラセルダへと繋がり、最後は横パスを受けたFWマルシーニョが無人のゴールに蹴り込んだ。

リプレイ映像を見ると、接触の際にウレモヴィッチの顔にオ・セフンのスパイク裏がヒット。出血するほどの衝撃だった。そんな中で出したまさかのパスは、DAZN解説陣も驚きを隠せない様子。林陵平氏は「ウレモヴィッチも痛がりながらもよくパスを出しましたね。狙っていたのかな？こんなの見たことないですね」とコメント。鄭大世氏も「あんなフェイントあります？ ネイマール超えましたね。全員が騙されました。Jリーグの歴史に残るアシストです」と度肝を抜かれた。

ウレモヴィッチとオ・セフンが接触した場面ではファウルを巡る疑惑もあったが、VAR確認を経て判定は覆らず。このゴールが決勝点となり、川崎が3－1で清水を破っている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

