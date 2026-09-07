ネット通販で購入した服が、思っていたものと違っていたという経験をしたことがある人は多いでしょう。便利なネットショッピングですが、試着ができないからこその思わぬハプニングが起きることがあります。そんな夫婦のドタバタ劇を描いた漫画『これがうちの共同作業です』（作：いとうしゅんすけさん）が、Instagramで注目を集めています。



【漫画】『これがうちの共同作業です』（全編を読む）

それはある日、作者が妻の部屋の前を通りかかったときのことです。部屋の中をのぞくと、そこには謎の布をまとったまま床に倒れ込んでいる妻の姿がありました。



あまりに異様な光景に「何事!?」と驚いた作者は、慌てて駆け寄ります。どうやら妻は、ネット通販で購入したセパレートタイプの浴衣を試着していた際に、サイズが小さすぎて脱げなくなってしまったようです。ひとりではどうにもならなくなった妻は、身動きが取れないまま床に倒れ込み、途方に暮れていたのでした。



状況を理解した作者は、浴衣を上に思いっきり引っ張る作戦を実行します。そして妻と息を合わせながら慎重に引っ張ると、なんとか浴衣を脱がせることに成功。無事に脱げたことで、2人は汗だくになりながらも安堵するのでした。



読者からは「仲良しで微笑ましいです」「良かったね！」など、さまざまな声が挙がっています。そんな同作について、作者のいとうしゅんすけさんに話を聞きました。



色違いで購入するも、タンスの肥やしに...

ーお部屋に入られたのは、奥様に助けを求められたからだったのでしょうか？



いえ、呼ばれたのではなく奥さんの部屋の前を通ったら、漫画『ドラゴンボール』の登場人物・ヤムチャが敵の攻撃で倒れていた時のような体勢で、ひっそりと絶望していたのに気づいて声をかけました。



ー実際には、浴衣が脱げるまでどれくらい格闘されたのでしょうか？



体感では10分くらいだったと思います。2人とも滝汗でした。



ーその後、脱げなくなってしまった浴衣について、奥様は何かおっしゃっていましたか？



「XL買ったのに…」と呟いていました（ぼくの奥さんはお尻が大きいのです）。



ー浴衣はその後サイズ交換されたのでしょうか？



それ以上のサイズ展開がないので、交換はせず部屋に保管してあります。ちなみに、色違いで2着購入しています。



（海川 まこと／漫画収集家）