佐藤輝明が9月5本目のアーチ

■DeNA 4ー1 阪神（6日・甲子園）

甲子園の夜空に描いた放物線に、ファンから感嘆の声が漏れた。阪神の佐藤輝明内野手は6日、本拠地でのDeNA戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に2試合ぶりとなる35号ソロを放った。外野フライかと思われた打球は失速することなく右翼席最前列へ。「またバケモン弾」「なぜそれが入る？」と驚くファンが溢れた。

3点を追う4回2死で迎えた第2打席、佐藤はカウント2-1から内角を突いた148キロのストレートを強振。打球は高く上がったが、芯は外れたように見えたため中堅手へのフライかと思われた。しかし打球はグラウンドに落ちる気配を見せず、そのままフェンス越え。右翼席最前列に飛び込む一発に甲子園はどよめきに包まれた。

佐藤はこれで9月は5本目のアーチ。セ・リーグの本塁打王を争う2位の森下翔太外野手に3本差として、12球団でもトップに浮上した。この試合を終え打率.320、35本塁打、92打点となり、打撃3冠を維持している。

虎の主砲が放った衝撃弾に虎党も大興奮。SNS上には「なんだこれ。力でねじ伏せやがった」「真芯じゃなくてもフェンスオーバーはすごすぎ」「詰まって上がり過ぎたか？ というフライが…」「どう考えてもセンターフライかと思いますやん。科学的に証明してください」「この当たりでスタンドってやっぱりおかしいわ」「もうやばすぎて早くメジャー行け」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）