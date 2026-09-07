5日、岐阜県本巣市のケーキ店兼住宅が燃えた火事で、焼け跡から遺体で見つかった男性の死因が腹を刺されたことによる失血死だったことが分かりました。

警察によりますと、5日午後9時ごろ、本巣市のケーキ店「さんらいず」の店舗兼住宅で、「人が刺された。ガソリンをまいている。火事になっている」と110番通報がありました。

当時、店の中には店主の女性（66）と同年代の知人の計11人がいて、焼け跡から男女2人の遺体が見つかりました。

警察が6日行った司法解剖の結果、死因は、男性が腹を刺されたことによる失血死で、女性は急性一酸化炭素中毒だったということです。

火事を目撃した人は「真っ暗で火があがっていて『誰かいないか』って叫んだら横から女性の声がして『助けてください』って言われた」「『麻雀をしていました』と女性の方が言っていて『その中で1人刺されました』と言っていた」と話しました。

また、他にも3人が病院に運ばれ、このうち瑞穂市の会社役員の男性（70）が死亡しました。

男性（70）は建物の外の駐車場で発見されたということです。

警察は、11人の間で何らかのトラブルがあり1人が放火した可能性があると見て調べています。