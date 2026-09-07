雨の日のお散歩、ふわふわの毛が濡れてしまわないように『カッパ』を着せられたというゴールデンレトリバーさんの反応が話題になっているのです。

思わず顔が緩んでしまう、ちょっぴりかわいそうでとっても可愛い光景は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：雨なので『カッパ』を着せられた大型犬→思った以上に『この世の終わりのような表情』】

『カッパ』を着せられた大型犬さん

Xアカウント『@Lemochimame__s』に投稿されたのは、雨の日のお散歩のために『カッパ』を着せてもらったゴールデンレトリバーさんの様子。

透明の軽そうな愛犬用カッパを着せてもらっている「れも吉」ちゃん。どうにもこうにも、カッパの着心地がお気に召さないようで…。

思った以上に『この世の終わりのような絶望感』に悶絶

しょぼんとうなだれながら、その場を動かなくなったというれも吉ちゃん。その様子は『この世の終わり』とでもいうかのような絶望感に溢れていたのだそう。

飼い主さんに目線で助けを求めてみたり、その場で床を見つめてみたり…。

何がそんなに悲しいのか…思わず笑ってしまう、ちょっぴりかわいそうで可愛いれも吉ちゃんの行動は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「絶望感がたまらん」「好きすぎる」「虚無ってらっしゃるｗ」「可愛すぎる」「もう終わった…みたいな顔、最高すぎる」「元気もらえるｗ」「わかりやすｗ」などのコメントが寄せられています。

猫愛に溢れた日常が大人気

れも吉ちゃんには「もち吉」くん、「ちま吉」ちゃん、「まめ吉」くんという大好きな猫さんたちの存在があります。

仲良く寄り添ったり遊んだりはもちろんのこと、猫さん同士のケンカを仲裁したりとその日常にはたくさんの愛情と優しさが溢れているのだそう。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす、れも吉ちゃんと猫さんたちの日常は日々多くのユーザーに癒しと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Lemochimame__s」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。