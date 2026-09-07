シニア割は期待外れで介護保険料は高額だった。65歳になったことで得られる最大のメリットは「無職」の免罪符
YouTubeチャンネル「モチズキヒデオの退職年金生活」が、「65歳で何が変わる？シニア割は期待外れ。でも「無職」と言える解放感｜8月生活収支」と題した動画を公開した。動画では、65歳を迎えたモチズキヒデオ氏が、利用できる割引サービスや新たに始まる負担について調査し、年齢の節目による精神的な変化について語っている。
モチズキ氏は冒頭、手元に介護保険の被保険者証が届いたことを報告。「いよいよ高齢者になったか」と実感を込めつつ、65歳から適用される「シニア割」について調査した結果を解説する。交通機関や動物園、水族館などの割引サービスが紹介される一方で、日常的に頻繁に利用するものは限られていると指摘。また、東京都のバスが無料で乗れるという噂については、対象が70歳以上であり、無料ではなく所得に応じた金額で購入する「シルバーパス」であったと説明した。
さらに、65歳からは介護保険料を市区町村へ個別に納める必要があり、「これがけっこう高いんですよ！」と負担の大きさを強調。割引サービスが思ったほど増えない一方で出費は確実に発生するため、「お金の面では、少し期待外れ」だったと振り返っている。
一方で、モチズキ氏は65歳を迎えたことで自身の気持ちに大きな変化があったと語る。61歳で仕事を辞めて無職となった同氏は、これまで知人に現在の状況を説明するのが面倒だと感じていた。しかし、再雇用がひと区切りつく65歳になったことで、「これからは聞かれても、堂々と『無職です』と言えます」と心境の変化を告白。「世間体を気にせず『無職です』と胸を張れること。私にとっては、この精神的な解放感こそが、65歳に向けた一番嬉しい変化です」と力強く語った。
動画の終盤では、恒例となっている8月の生活収支を公開。今月で月1万8000円の国民年金任意加入の支払いが終了するなど、家計のリアルな状況も報告された。シニア割といった金銭的なメリットだけでなく、年齢を重ねることで得られる「心の余裕」の重要性に気づかされる内容となっている。
モチズキ氏は冒頭、手元に介護保険の被保険者証が届いたことを報告。「いよいよ高齢者になったか」と実感を込めつつ、65歳から適用される「シニア割」について調査した結果を解説する。交通機関や動物園、水族館などの割引サービスが紹介される一方で、日常的に頻繁に利用するものは限られていると指摘。また、東京都のバスが無料で乗れるという噂については、対象が70歳以上であり、無料ではなく所得に応じた金額で購入する「シルバーパス」であったと説明した。
さらに、65歳からは介護保険料を市区町村へ個別に納める必要があり、「これがけっこう高いんですよ！」と負担の大きさを強調。割引サービスが思ったほど増えない一方で出費は確実に発生するため、「お金の面では、少し期待外れ」だったと振り返っている。
一方で、モチズキ氏は65歳を迎えたことで自身の気持ちに大きな変化があったと語る。61歳で仕事を辞めて無職となった同氏は、これまで知人に現在の状況を説明するのが面倒だと感じていた。しかし、再雇用がひと区切りつく65歳になったことで、「これからは聞かれても、堂々と『無職です』と言えます」と心境の変化を告白。「世間体を気にせず『無職です』と胸を張れること。私にとっては、この精神的な解放感こそが、65歳に向けた一番嬉しい変化です」と力強く語った。
動画の終盤では、恒例となっている8月の生活収支を公開。今月で月1万8000円の国民年金任意加入の支払いが終了するなど、家計のリアルな状況も報告された。シニア割といった金銭的なメリットだけでなく、年齢を重ねることで得られる「心の余裕」の重要性に気づかされる内容となっている。
モチズキヒデオの退職年金生活
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