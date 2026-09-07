「なんてかわいいんだ」「犬って賢い」 イタズラわんこの〝悪い顔〟に2万人もん絶
「着替えようとしたらズボンがなくて振り向いたらこれ」
【写真集】ふてぶてしい…30.2万表示、2万いいねの泥棒わんこ
ポストがX上に投稿され、話題になっている。
Xユーザーのふてぶてしい犬（＠beagle_0408）さんが2026年8月4日に投稿したのは、犬用ベッドの上にちょこんと座る1匹のビーグル。
口に茶色いズボンをがっちりと咥え、まっすぐこちらを見つめている。
少しでも近づくと逃げてしまいそうな雰囲気に、なんとも言えない緊張感が漂う。
飼い主さんに詳しい話を聞いた。
「またやられた！」
ズボンを咥えているのは、2歳の女の子・ふてちゃん。イタズラっ子で甘えん坊な性格なのだそう。
写真の光景は、飼い主さんが着替えをしようとした瞬間の一幕。用意していたズボンを盗んだところを撮影したものだという。
ふてちゃんにとってこの"盗み"は、飼い主に追いかけてもらうための立派な作戦らしい。
「またやられた！と思いました」（投稿者さん）
この投稿に、Xユーザーからは2万件を超えるいいねのほか、
「なんてかわいいんだ」
「なんだかちょっと悪そうな目に」
「大切な人がどこかに行っちゃわないようにしてるんですよね。犬って賢い」
「返す気なさそうですね」
といった声が寄せられている。
飼主さんのXアカウントには、他にも様々なイタズラの瞬間が公開されている。
「計画通り」と言わんばかりのその"ふてぶてしい"顔つき。次はどんなイタズラで、飼い主さんに追いかけてもらうのだろう。（ライター：Met）