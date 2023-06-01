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気象台は、7日午前4時15分に、レベル５土砂災害特別警報を新島村に発表しました。

気象庁は、きょう7日5時15分から緊急会見を行っています。



【特別警報（土砂災害）】新島にレベル５土砂災害特別警報を発表しています。土砂災害に最大級の警戒をしてください。

◆レベル５土砂災害特別警報【発表】
・新島村

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◆レベル４土砂災害危険警報

・大島町
・利島村
・神津島村
・三宅村
・御蔵島村
・八丈町
 

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【土砂災害警報（発表中）】
■千代田区
●レベル２土砂災害注意報

■中央区
●レベル２土砂災害注意報

■港区
●レベル２土砂災害注意報

■新宿区
●レベル２土砂災害注意報

■文京区
●レベル２土砂災害注意報

台東区
●レベル２土砂災害注意報

■墨田区
●レベル２土砂災害注意報

■江東区
●レベル２土砂災害注意報

■品川区
●レベル２土砂災害注意報

■目黒区
●レベル２土砂災害注意報

■大田区
●レベル２土砂災害注意報

世田谷区
●レベル２土砂災害注意報

渋谷
●レベル２土砂災害注意報

■中野区
●レベル２土砂災害注意報

■杉並区
●レベル２土砂災害注意報

■豊島区
●レベル２土砂災害注意報

■北区
●レベル２土砂災害注意報

■荒川区
●レベル２土砂災害注意報

■板橋区
●レベル２土砂災害注意報

練馬区
●レベル２土砂災害注意報

■足立区
●レベル２土砂災害注意報

■葛飾区
●レベル２土砂災害注意報

■江戸川区
●レベル２土砂災害注意報

■八王子市
●レベル２土砂災害注意報

■立川市
●レベル２土砂災害注意報

■武蔵野市
●レベル２土砂災害注意報

■三鷹市
●レベル２土砂災害注意報

■青梅市
●レベル２土砂災害注意報

■府中市
●レベル２土砂災害注意報

■昭島市
●レベル２土砂災害注意報

■調布市
●レベル２土砂災害注意報

町田市
●レベル２土砂災害注意報

■小金井市
●レベル２土砂災害注意報

■小平市
●レベル２土砂災害注意報

■日野市
●レベル２土砂災害注意報

■東村山市
●レベル２土砂災害注意報

■国分寺市
●レベル２土砂災害注意報

■国立市
●レベル２土砂災害注意報

■福生市
●レベル２土砂災害注意報

■狛江市
●レベル２土砂災害注意報

■東大和市
●レベル２土砂災害注意報

■清瀬市
●レベル２土砂災害注意報

■東久留米市
●レベル２土砂災害注意報

武蔵村山市
●レベル２土砂災害注意報

■多摩市
●レベル２土砂災害注意報

■稲城市
●レベル２土砂災害注意報

■羽村市
●レベル２土砂災害注意報

■あきる野市
●レベル２土砂災害注意報

西東京市
●レベル２土砂災害注意報

■瑞穂町
●レベル２土砂災害注意報

■日の出町
●レベル２土砂災害注意報

■檜原村
●レベル２土砂災害注意報

奥多摩
●レベル２土砂災害注意報

■大島町
●レベル４土砂災害危険警報

■利島村
●レベル４土砂災害危険警報

■新島村
●レベル５土砂災害特別警報【発表】

■神津島村
●レベル４土砂災害危険警報

■三宅村
●レベル４土砂災害危険警報

■御蔵島村
●レベル４土砂災害危険警報

■八丈町
●レベル４土砂災害危険警報

■青ヶ島村
●レベル２土砂災害注意報