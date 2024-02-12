◇テニス全米オープン第7日（2026年9月5日 ニューヨーク・ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）

テニスの全米オープン女子シングルス3回戦が5日に行われ、第13シードの大坂なおみ（28＝フリー）が第23シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）に6-3、3-6、7-5で競り勝ち、2年連続で4回戦に進んだ。第2シードのエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が勝ち、次戦で大坂と当たる。女子ダブルス2回戦では柴原瑛菜（橋本総業）ランラナ・タラルディー（タイ）組、内島萌夏（安藤証券）王欣瑜（中国）組が敗れた。

2時間38分の激闘の末に16強入りを決め、大きく息を吐いた。大坂は苦境で元世界ランキング1位の真価を発揮し「正直、勝てたなんて信じられない」と目を潤ませた。第3セットは2-4と劣勢になったが、サービスゲームをキープした後、左脚の治療を受けている間に「守備的に返球を続ける。この状況では、それが安全な選択肢」と戦術を整理。再開直後にブレークに成功し、4-4にすると、その後はラリー戦で辛抱強くプレーした。相手より多い凡ミスを記録しながらも2戦連続でフルセットを制した。