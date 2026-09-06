◇F1第13戦イタリアGP 決勝（2026年9月6日 モンツァ・サーキット＝1周5.793キロ×53周）

総合首位に立つメルセデスの20歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が19番手スタートからの大逆転でイタリアGPを制し、3戦ぶり今季7勝目をマークした。同僚のジョージ・ラッセル（英国）が2位でメルセデス勢がワンツーフィニッシュ。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が3位に入り、レーシングブルズから2戦連続スポット参戦となった角田裕毅が15番手から出て10位入賞を果たした。

2番手スタートのラッセルが、ポールポジション（PP）から出たアルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）を1周目の最後に抜いてトップに立った。2周目の最終コーナーでフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）がスピンしてフェンスにクラッシュ。いきなり赤旗となり、レースは約30分間中断した。

再スタート時には、14番手につけていた角田がグリッドの位置を間違えるミスでレース後の調査対象に。レースは6周目から再開し、ラッセルがトップをキープした。規定回数を超えるパワーユニット（PU）の交換により最後列スタートとなったアントネッリが、7周目の時点で6番手までジャンプアップ。ハードタイヤからミディアムに替えた角田も9周目に9番手へ上げた。

12周目にはフェルスタッペンがラッセルをかわしてトップに立った。15周目にラッセルが抜き返すバトルの中、3番手まで浮上していたアントネッリが16周目にフェルスタッペン、18周目にラッセルを抜いてついに先頭へ。その後はメルセデスの2台が、抜きつ抜かれつの激しいトップ争いを繰り広げた。

28周目にアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）のマシンがストップ。バーチャルセーフティーカー（VSC）が出てアントネッリ、フェルスタッペンがピットインした中、ラッセルはコースにとどまった。アントネッリは6番手、フェルスタッペンは7番手でコースに戻り、ともに新しいタイヤでオーバーテークを連発。50周目にはアントネッリがラッセルを抜き、20歳になって最初のレースを初の母国GP制覇で飾った。19番手からの優勝は歴代2番目の逆転劇。イタリア人ドライバーのイタリアGP優勝は1966年のルドビコ・スカルフィオッティ（フェラーリ）以来60年ぶりとなった。角田は42周目にアルピーヌのフランコ・コラピント（アルゼンチン）に抜かれたものの、10番手を死守した。

▼アントネッリ 予想外でした。信じられません。本当にうれしいです。今日こうしてここにいるなんて、想像もしていませんでした。なんとかやり遂げることができて、本当に、本当にうれしいです。2回目のリスタート後、上位につけていたので、勝てるチャンスはあると思っていました。特にジョージ（ラッセル）の後ろにいた時は、間違いなく勝てると信じていました。夢がかないました。本当に素晴らしい一日です。

▽決勝結果

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)ガスリー（アルピーヌ）

(８)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(９)コラピント（アルピーヌ）

(10)角田裕毅（レーシングブルズ）

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)ヒュルケンベルク（アウディ）

(13)サインツ（ウィリアムズ）

(14)ローソン（レッドブル）

(15)ベアマン（ハース）

(16)オコン（ハース）

(17)アルボン（ウィリアムズ）

(18)ペレス（キャデラック）

(19)ボッタス（キャデラック）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ルクレール（フェラーリ）