ワンコが初めてプールに遊びに行ったら…？ワンコの反応や思わず笑ってしまうハプニングが話題になり、投稿は記事執筆時点で10万4000回再生を突破。「可愛い」「頑張って泳いでる」「すごい！」「爆笑した」といった声が寄せられています。

【動画：犬が生まれて初めて『プールに入った』結果→可愛すぎる反応と『まさかのハプニング』】

初めてプールに入った時の反応

YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」に投稿されたのは、トイプードルの「ロア」くんが初めてプールに遊びに行った時の様子です。この日のために用意したライフジャケットを着せたら、さっそくプールの中へ。

ロアくんは足がつく場所では気持ち良さそうに水に浸かっていたのですが、深いところに連れて行って手を離してみたら「怖いよ～っ」と慌ててUターンして足がつく場所に戻ってきたそう。ビビりながら一生懸命犬かきをする姿は、たまらなく可愛いです。

まさかのハプニング発生！

そんなロアくんも練習を続けるうちに、少し泳げるようになってきたそう。どうやらプールに慣れて恐怖が和らいだようなので、お次はロアくんの大好きなボールで遊びながら泳ぎの練習をすることに。

飼い主さんがプールの端っこにボールを投げると、ロアくんは泳いで取りに行くのではなく、プールサイドから身を乗り出して拾おうとしたそう。そしてなんとかお口がボールに届いた瞬間に、バランスを崩してプールに落ちるというハプニングが発生！

ロアくんは「助けて～」とプールサイドにしがみついているところを無事に救出されたものの、頭からダイブしてしまったせいで全身ずぶ濡れに…。普段のふわふわで愛くるしいロアくんとは別の犬のような姿を見て、飼い主さんも「だれ？」と思わず笑ってしまったそう。

泳ぎをマスターしてプールを満喫

泳ぎの練習を再開しようとしたら、スタッフさんが「泳ぎ出す時にお尻を押してあげるといい」とアドバイスしてお手本を見せてくれたそう。するとロアくんは今まで以上にスイスイ泳ぎ、途中でボールの回収にも成功！

「上手に泳げた！」と得意げなお顔になったロアくんは、その後も何回も見事な泳ぎを披露してくれたといいます。たった1日で泳ぎをマスターし、想像以上にプールを満喫できたロアくんなのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「楽しそう」「素晴らしい泳ぎっぷり」「頭からプールに落ちてく辺り期待を裏切らない笑」「濡れたらおじいさんになっちゃったねｗ」といったコメントが寄せられています。

ロアくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。