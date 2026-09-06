織田裕二、『踊る大捜査線』最新作で撮影後“2ヶ月松葉杖”告白「あることをして全カットに」「やっぱ危険でしたね（笑）」
俳優の織田裕二が6日、東宝MOVIEチャンネルで生配信された映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』完成報告イベントに出演。撮影後、2ヶ月松葉杖をついていたことを告白した。
【動画】『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
今作で一番大変だったことを聞かれると「撮影後、2ヶ月くらい松葉杖ついているんですよ」と告白。しかし「あることをして全カットになっている。何度も撮ったんですけどまるまるほぼ使われてなかったです。これは危険だからやめようって言ったんですけど、やっぱ危険でしたね（笑）」と、フィジカル的に苦労があったことを打ち明けていた。
生配信にはほか、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。
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織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
生配信にはほか、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。