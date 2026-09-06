くら寿司は6日に公式サイトを更新。従業員の不正行為が判明したため中止となった「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを巡り、お詫びとして9月6、7日の2日間、全品10％割引を実施すると発表。これにSNSでは賛否両論が寄せられた。

くら寿司は先月21日から5皿に1回引ける「ビッくらポン！」で大人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボを展開。景品として、全5種類のフィギュア、全8種類の缶バッジ、全8種類のアクリルマグネットを用意したが、SNS上で「フィギュアが1つも出ない」との投稿が相次ぎ、フリマサイトでの大量出品も見つかっていた。

5日には従業員による不正行為が判明したと公表し、ちいかわキャンペーンの早期終了を発表していた。

くら寿司は6日に一連の経緯のお詫びとして全品10％値引を実施すると発表したが、これに賛否両論が寄せられた。SNSでは「くら寿司安いらしいし行ってこようかな」「10パーセント引きに便乗したい」と割引を喜ぶ声が多く上がった一方で、「一生出ない景品の為に散財しまくった層ではなく、ちいかわに興味のない人達が割引で得をするという誰に向けたお詫びなのかわからなすぎて」「キャンセル続出の在庫処分にしか見えない」「ちいかわグッズ目当てで来る予定だった客への個別の補填にはなっていない」などの批判の声も寄せられた。

また、「1度失った信用は2度と戻らないんだよ」「真面目な従業員が可哀想やな」などの冷静な意見も見られた。