「お友だちバニちゃん呼んだら『はいはいは～い♡ なになに～』。タタタ～って来てくれるのに……うちのハスキー呼んだら『はいはい、行きますよ……』ってめんどうくさそうに来たw」ーー。そんなコメントが添えられた愛犬たちの動画がXで話題になっています。



【動画】友だち犬とのギャップ！ ハスキーの反応に爆笑

映っているのは、シベリアン・ハスキーの「クロノ」くん（5歳・男の子）と、お友だちのバーニーズ・マウンテン・ドッグ「凛（りん）」ちゃん（2歳・女の子）。凛ちゃんは、シベリアン・ハスキーの兄犬「煉（れん）」くん（5歳・男の子）と暮らしています。



約23秒の動画に映るのは、ドッグランで遊ぶ3匹。クロノくんの飼い主さんが少し離れた場所から凛ちゃんの名前を呼ぶと、凛ちゃんはニコニコ笑顔でタタタ～ッ！ うれしそうに駆け寄ってきます。



続いて「クロノ」と呼んでみるとーー。一瞬、その場でフリーズ。



おもむろにこちらを向くと、先ほどの凛ちゃんとは打って変わって、ススッ…と落ち着いた足取りで一歩、また一歩。



なんともマイペースにやって来ました。



同じように名前を呼ばれても、その反応は見事なまでに対照的。凛ちゃんのママも「あたちのこと呼んでくれたらすぐ行くよーーっ♡ からのクロノ氏wwww 省エネすぎて笑えたwwww ハスキーはこうじゃなきゃね」と反応しています。



投稿には7300件を超えるいいねが集まり、「マジか」「格差社会www」「のっそのそ……w」「ハスキーちゃんツンデレかしら？ ちょっと嬉しそうにニタニタしてる」など、クロノくんの絶妙なリアクションが笑いを誘っています。



距離を越えて仲良くなった3匹、家でのクロノくんはーー

動画を投稿したクロノくんの飼い主、クロノ ハスキーさん（@pjrgt9220）によると、この日はドッグランで凛ちゃん、煉くんと一緒に遊んでいたそうです。



「人懐こい凛ちゃんと、クールで塩対応なクロノ。その対応の温度差があまりにもおもしろくて、つい笑ってしまいましたね」



クロノくんと凛ちゃん、煉くんは住んでいる場所が少し離れているものの、普段からよく一緒に遊ぶ仲。お互いの家の中間地点で会ったり、凛ちゃんと煉くんがクロノくんの住む地域まで遊びに来てくれたりするそうで、この日も2匹が会いに来てくれました。



今ではすっかり遊び仲間の3匹ですが、凛ちゃんとクロノくんの関係にも変化があったのだとか。



「凛ちゃんは、まだ出会って間もない頃は、クロノの『遊ぼう！！』アピールの圧が強すぎて、『クロノ兄さん怖い』という感じで、目を合わせないようにしてスッと気配を消していました。それが最近では、よくクロノと遊んでくれるようになりました」



そんなクロノくんは、普段から「クールで、みんなの兄貴のようなタイプ」。とくに年下の男の子たちからよく好かれる一方、「逆に女の子にはあまり好かれません（笑）」と飼い主さん。



ところが、家に帰るとまた違った一面を見せてくれるそうでーー。



「家ではとても甘えん坊で、撫でてもらうのが大好き。毎日、クロノの気が済むまで、エンドレスで『撫でて』を要求されます」



ドッグランでは「はいはい」と言わんばかりのクールな足取り、家では満足するまで「撫でて」のおねだり。そんな振れ幅も含めて、クロノくんならではの愛嬌なのかもしれません。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）