M!LK・佐野勇斗、推しグッズのコレクション数にファン驚き！「想像以上」「成功したオタクなんばーわんすぎる」
ダンスボーカルグループ「M!LK」メンバーで俳優の佐野勇斗が5日にInstagramを更新。推しグッズのコレクションを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】佐野勇斗、推しグッズのコレクションを披露
現在公開中の映画『トイ・ストーリー5』で声優を務めている佐野が投稿したのは、自身がコレクションしてきたトイ・ストーリーグッズの数々、写真には大量のグッズに囲まれて弾ける笑顔を見せる佐野の姿が収められている。
彼の投稿にファンからは「トイストーリー好きにとっては最高の空間」「想像以上にたくさんあってびっくり！」「成功したオタクなんばーわんすぎる」などの声が集まっている。
■佐野勇斗（さの はやと）
1998年3月23日生まれ。愛知県出身。スカウトを経て高校在学中の2014年、ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーに。グループとしての活動と並行して、俳優としても『ちはやふる -結び-』、『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）、『トリリオンゲーム』などの話題作に出演。現在、ドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）に出演中。
引用：「佐野勇斗」Instagram（@sanohayato_milk）
【写真】佐野勇斗、推しグッズのコレクションを披露
現在公開中の映画『トイ・ストーリー5』で声優を務めている佐野が投稿したのは、自身がコレクションしてきたトイ・ストーリーグッズの数々、写真には大量のグッズに囲まれて弾ける笑顔を見せる佐野の姿が収められている。
■佐野勇斗（さの はやと）
1998年3月23日生まれ。愛知県出身。スカウトを経て高校在学中の2014年、ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーに。グループとしての活動と並行して、俳優としても『ちはやふる -結び-』、『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）、『トリリオンゲーム』などの話題作に出演。現在、ドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）に出演中。
引用：「佐野勇斗」Instagram（@sanohayato_milk）