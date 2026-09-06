商品パッケージをそのまま使って調理する「直パケレシピ」拡大中【THE TIME,】
デリッシュキッチンの2026年下半期・食トレンド予測にも選ばれた「直パケレシピ」。洗い物もほぼゼロという手軽さで、スイーツも夕食メニューも作れます。
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“容器に入れるだけ”スイーツ
SNSで大バズりしたスイーツレシピ、「ココナッツサブレケーキ」
作り方は、“パッケージのままのヨーグルト”に「ココナッツサブレ」をたっぷり差し込み、一晩冷蔵庫で冷やすだけ。これだけで、“チーズケーキ風”のスイーツができちゃいます。
THE TIME,マーケティング部 国本梨紗部員：
「ココナッツサブレがヨーグルトの水分を吸って、スポンジ生地みたいになっている！レアチーズケーキみたいでおいしい」
他にも「プリングルズチョコ」は、容器に溶かしたチョコを注いで冷やすだけ。固まって筒状になった“プリングルズチョコ”を輪切りにして食べれば甘じょっぱさが病みつきに。
今、このように“商品のパッケージに直接入れて作る”「直パケレシピ」が大バズリ。企業も次々とレシピを公開しています。
メキシコで人気の“屋台グルメ”
トルティーヤチップス「ドリトス」の公式ページでは、メキシコで人気の屋台グルメ「トルティーヤロコス」のレシピを掲載。
ドリトスの袋を横向きに開き、ベーコン・カットサラダ・アボカドとサルサソースを入れ混ぜるだけ。シュレッドチーズをのせレモンを絞れば完成です。
国本部員：
「タコスミートの匂いがする。混ぜただけなのに本格的なタコス、メキシカンな味になっていておいしい」
『ジャパンフリトレー』マーケティング部ブランドマネージャー・松本夏実さん：
「もともとメキシコの屋台フードとして流行っていた。日本でも“時短ブーム”があり、ニーズに非常に合うと思いレシピを載せた」
意外なコラボ「アイス×うまい棒」
パウチ容器に入った“飲むアイス”「クーリッシュ」が公開している直パケレシピは、スナック菓子の「うまい棒」の穴にクーリッシュを注入するだけの「クーリッシュうまい棒」
コーンポタージュ味で試してみると…
国本部員：
「すごく合う！クーリッシュが入ることでコーンポタージュがよりまろやかになって、お互いを引き立て合っている」
ちなみに、やさいサラダ味では「ガーリックとクリームでカルボナーラっぽい」、めんたい味では「めんたいがクリーミーになって、たらこクリームパスタに近い味になる」と、組み合わせで色々な味が楽しめます。
『ロッテ』クーリッシュブランド課・渡辺和哉課長：
「クーリッシュを“飲む以外に食べて盛り上げたい”と思い、100種類以上試作を繰り返した。他にも、ヨックモックのシガールも空洞があるからできるなと。空洞があったら、ちくわとかも一度は試す」
また、SNSに投稿したら“4万いいね”がつくほど大反響だったのが、「クーリッシュコーヒー」。ペットボトルコーヒーに注入し、フタをしてシェイクすれば完成です。
国本部員：
「ぬるくなってきたらクーリッシュを入れて冷たくリセットもできて最高」
夕飯に使える「直パケ肉巻きおにぎり」
直パケレシピは、お菓子だけではありません。
レシピ動画サイト『デリッシュキッチン』では、さまざまな“食事系の直パケレシピ”を紹介。中でも手軽に作れる2品を教えてもらいました。
まずは、“冷凍焼きおにぎり”を使った【直パケ肉巻きおにぎり】
『デリッシュキッチン』副編集長・斎藤さん：
「冷凍おにぎりのトレーのくぼみを活用して肉を巻く。レンジを使うので、“脂身の多いバラ肉”を使うのがパサつかないで上手くできるポイント」
〔1〕耐熱皿にトレーごと焼きおにぎり(2個)をのせる
〔2〕おにぎりを一旦トレーから外し、トレーに豚肉を2枚ずつ広げおにぎりを置いて巻く
〔3〕塩こしょうをふり、焼肉のたれ(大さじ1)を全体にかける
〔4〕ふんわりとラップをし、電子レンジ(600W)で5分
※トレーが耐熱性かどうか要確認。そのまま加熱できない場合は、耐熱容器に移してから調理してください
お好みで刻んだ細ねぎ、白いりごまをふれば完成です。
国本部員：
「焼肉のたれがしみ込んでおいしい。豚肉のしっとり感もすごく残っている」
5分で完成「直パケミートドリア」
2品目は、お手軽洋食【直パケチーズミートドリア】
パックごはんを開け、パスタ用のミートソース(1/2袋)をかけたら600Wのレンジで2分。とろけるスライスチーズ(1枚)をのせ、パセリをちらせば完成です。
国本部員：
「しっかりとドリア。こんなに簡単にドリアが作れて、洗い物が出ないのもすごくいい」
簡単で美味しい「直パケレシピ」。次はどんな一品が登場するのでしょうか？
（THE TIME,2026年9月3日放送より）