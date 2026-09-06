デリッシュキッチンの2026年下半期・食トレンド予測にも選ばれた「直パケレシピ」。洗い物もほぼゼロという手軽さで、スイーツも夕食メニューも作れます。

【写真を見る】商品パッケージをそのまま使って調理する「直パケレシピ」拡大中【THE TIME,】

“容器に入れるだけ”スイーツ

SNSで大バズりしたスイーツレシピ、「ココナッツサブレケーキ」

作り方は、“パッケージのままのヨーグルト”に「ココナッツサブレ」をたっぷり差し込み、一晩冷蔵庫で冷やすだけ。これだけで、“チーズケーキ風”のスイーツができちゃいます。

THE TIME,マーケティング部 国本梨紗部員：

「ココナッツサブレがヨーグルトの水分を吸って、スポンジ生地みたいになっている！レアチーズケーキみたいでおいしい」

他にも「プリングルズチョコ」は、容器に溶かしたチョコを注いで冷やすだけ。固まって筒状になった“プリングルズチョコ”を輪切りにして食べれば甘じょっぱさが病みつきに。

今、このように“商品のパッケージに直接入れて作る”「直パケレシピ」が大バズリ。企業も次々とレシピを公開しています。

メキシコで人気の“屋台グルメ”

トルティーヤチップス「ドリトス」の公式ページでは、メキシコで人気の屋台グルメ「トルティーヤロコス」のレシピを掲載。

ドリトスの袋を横向きに開き、ベーコン・カットサラダ・アボカドとサルサソースを入れ混ぜるだけ。シュレッドチーズをのせレモンを絞れば完成です。

国本部員：

「タコスミートの匂いがする。混ぜただけなのに本格的なタコス、メキシカンな味になっていておいしい」

『ジャパンフリトレー』マーケティング部ブランドマネージャー・松本夏実さん：

「もともとメキシコの屋台フードとして流行っていた。日本でも“時短ブーム”があり、ニーズに非常に合うと思いレシピを載せた」

意外なコラボ「アイス×うまい棒」

パウチ容器に入った“飲むアイス”「クーリッシュ」が公開している直パケレシピは、スナック菓子の「うまい棒」の穴にクーリッシュを注入するだけの「クーリッシュうまい棒」

コーンポタージュ味で試してみると…

国本部員：

「すごく合う！クーリッシュが入ることでコーンポタージュがよりまろやかになって、お互いを引き立て合っている」

ちなみに、やさいサラダ味では「ガーリックとクリームでカルボナーラっぽい」、めんたい味では「めんたいがクリーミーになって、たらこクリームパスタに近い味になる」と、組み合わせで色々な味が楽しめます。

『ロッテ』クーリッシュブランド課・渡辺和哉課長：

「クーリッシュを“飲む以外に食べて盛り上げたい”と思い、100種類以上試作を繰り返した。他にも、ヨックモックのシガールも空洞があるからできるなと。空洞があったら、ちくわとかも一度は試す」

また、SNSに投稿したら“4万いいね”がつくほど大反響だったのが、「クーリッシュコーヒー」。ペットボトルコーヒーに注入し、フタをしてシェイクすれば完成です。

国本部員：

「ぬるくなってきたらクーリッシュを入れて冷たくリセットもできて最高」

直パケレシピは、お菓子だけではありません。

レシピ動画サイト『デリッシュキッチン』では、さまざまな“食事系の直パケレシピ”を紹介。中でも手軽に作れる2品を教えてもらいました。

まずは、“冷凍焼きおにぎり”を使った【直パケ肉巻きおにぎり】

『デリッシュキッチン』副編集長・斎藤さん：

「冷凍おにぎりのトレーのくぼみを活用して肉を巻く。レンジを使うので、“脂身の多いバラ肉”を使うのがパサつかないで上手くできるポイント」

〔1〕耐熱皿にトレーごと焼きおにぎり(2個)をのせる

〔2〕おにぎりを一旦トレーから外し、トレーに豚肉を2枚ずつ広げおにぎりを置いて巻く

〔3〕塩こしょうをふり、焼肉のたれ(大さじ1)を全体にかける

〔4〕ふんわりとラップをし、電子レンジ(600W)で5分

※トレーが耐熱性かどうか要確認。そのまま加熱できない場合は、耐熱容器に移してから調理してください

お好みで刻んだ細ねぎ、白いりごまをふれば完成です。

国本部員：

「焼肉のたれがしみ込んでおいしい。豚肉のしっとり感もすごく残っている」

5分で完成「直パケミートドリア」

2品目は、お手軽洋食【直パケチーズミートドリア】

パックごはんを開け、パスタ用のミートソース(1/2袋)をかけたら600Wのレンジで2分。とろけるスライスチーズ(1枚)をのせ、パセリをちらせば完成です。

国本部員：

「しっかりとドリア。こんなに簡単にドリアが作れて、洗い物が出ないのもすごくいい」

簡単で美味しい「直パケレシピ」。次はどんな一品が登場するのでしょうか？

（THE TIME,2026年9月3日放送より）