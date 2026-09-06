『告白』“爽太”松村北斗、“麻里子”岡崎紗絵へ25年分の告白→まさかの展開に歓喜「純愛」「メロい」（ネタバレあり）
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第8話が5日に放送され、爽太（松村）の告白からまさかの展開を迎えると、ネット上には「誰が何と言おうと純愛」「ドキドキが止まりません」「メロい」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】仕事帰りの爽太（松村北斗）を尾行する麻里子（岡崎紗絵）たち
野瀬化粧品に勤務する爽太は、思いを寄せる上司・麻里子（岡崎紗絵）の幸せを守るために、25年間も陰で動き回ってきたことが発覚し、麻里子から「気持ち悪い！」と言われてしまう。麻里子をこれ以上怖がらせたくない爽太は、彼女のSNSのフォローを外し、距離を置く。
一方の麻里子は、言葉とは裏腹に、爽太のことが頭から離れなくなる。爽太の日常が気になる麻里子は、秘書の泉（佐々木希）と彼女の娘・紗良（泉谷星奈）を連れて、仕事帰りの爽太を尾行する。
そんな中、爽太を逆恨みする連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）が復讐のために麻里子を拉致。拉致された麻里子のもとに駆けつけた爽太は、危険を顧みず畑野と対決。身体に傷を負いながらも爽太は麻里子を救出した。
改めて麻里子と向き合った爽太は「麻里子さんを失ったら僕の人生には、何にも残りません」と語ると「だって麻里子さんが僕の人生に現れてから今日まで、僕はずっと…幸せでした」と笑顔を見せる。
そして爽太が「すいません…25年も、勝手に見守ってしまって」と頭を下げると、麻里子は涙をこぼしながら彼に近づき、キスするのだった。
爽太に優しくキスをする麻里子の姿が描かれると、ネット上には「これはもう誰が何と言おうと純愛です」「25年の思いが実った」「ドキドキが止まりません」といった反響や「麻里子さんからキスすんの良すぎて困る」「メロい」「積極的で本当に好きすぎる」などの投稿が相次いでいた。
【写真】仕事帰りの爽太（松村北斗）を尾行する麻里子（岡崎紗絵）たち
野瀬化粧品に勤務する爽太は、思いを寄せる上司・麻里子（岡崎紗絵）の幸せを守るために、25年間も陰で動き回ってきたことが発覚し、麻里子から「気持ち悪い！」と言われてしまう。麻里子をこれ以上怖がらせたくない爽太は、彼女のSNSのフォローを外し、距離を置く。
そんな中、爽太を逆恨みする連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）が復讐のために麻里子を拉致。拉致された麻里子のもとに駆けつけた爽太は、危険を顧みず畑野と対決。身体に傷を負いながらも爽太は麻里子を救出した。
改めて麻里子と向き合った爽太は「麻里子さんを失ったら僕の人生には、何にも残りません」と語ると「だって麻里子さんが僕の人生に現れてから今日まで、僕はずっと…幸せでした」と笑顔を見せる。
そして爽太が「すいません…25年も、勝手に見守ってしまって」と頭を下げると、麻里子は涙をこぼしながら彼に近づき、キスするのだった。
爽太に優しくキスをする麻里子の姿が描かれると、ネット上には「これはもう誰が何と言おうと純愛です」「25年の思いが実った」「ドキドキが止まりません」といった反響や「麻里子さんからキスすんの良すぎて困る」「メロい」「積極的で本当に好きすぎる」などの投稿が相次いでいた。