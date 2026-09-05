宮崎友花、中国の強豪破り決勝進出

バドミントン女子の宮崎友花（ACT SAIKYO）が、中国の深センで行われている「中国マスターズ2026」で決勝進出を決めた。コートに転がりながら床を叩いて大喜びする姿が「なんて大金星」「無双ぶりはマジでやばい」と話題だ。

20歳で世界ランキング9位の宮崎はこの大会、シングルスで快進撃。5日の準決勝では同2位のワン・ジーイー（中国）を2-0で破った。完全アウェーの中、勝利が決まった瞬間、思わず後方に1回転して絶叫。さらに喜びが抑えられないという様子で、床をドンドンと叩いている。

世界バドミントン連盟の公式インスタグラムがこの場面を「決勝進出！」と題して動画で公開すると、海外のファンから祝福の声が並んだ。

「いよいよ、決勝へ」

「ついにトモカがやってくれた！」

「明日こそアン・セヨンを倒そう……最近の女子シングルスでの彼女の無双ぶりはマジでヤバい！」

「見事な勝利だ！」

「なんて大金星なんだ!!!」

「私の推しが」

「すごい……」

「最高のパフォーマンスだ。明日勝利することを祈ってる」

「よしゃあああ、やったなトモカ」

6日の決勝では、世界ランキング1位でパリ五輪金メダリストのアン・セヨン（韓国）と激突する。



（THE ANSWER編集部）