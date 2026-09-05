老犬を一時的に介護施設に入れることになった投稿者さん。しかし、わんこと離れ離れになるのが嫌な小さな男の子が優しい行動に。その様子がSNSに投稿されると、記事執筆時点で104万回以上も再生され「もらい泣きしてしまいました」「優しい右手が物語ってます」といった声が寄せられました。

【動画：小さな男の子に『老犬を介護施設に入れる』と伝えた結果→離れ離れになるのが嫌すぎて…涙溢れる光景】

️おばあちゃん犬を介護施設へ入れることになったら…

Instagramアカウント「紫友会(@shiyukai.0117)」さまに投稿されたのは、おばあちゃん犬を介護施設に入れることになった日の様子です。

大好きなおばあちゃん犬・零ちゃんを介護施設に入れることになったと息子さんに報告。すると、零ちゃんのことが大好きだった息子さんは離れ離れになるのが嫌で大泣きしてしまったのだそう。

零ちゃんとの別れを受け入れられない小さな男の子は、泣きながらも、ずっと優しく背中を撫でてあげていたといいます。その優しい触れ方からは、男の子の零ちゃんへの深い愛を感じるほど。

️優しすぎる光景が話題に

そんな男の子と零ちゃんの優しい愛に包まれた光景は、Instagramでも多くの注目を集めるほど反響を呼びました。

コメント欄には「せつないですね～」「ほんとに純粋な崇高な優しい心をくれますね」といった声が寄せられています。

ちなみに、零ちゃんはずっと介護施設に預けられていたわけではなく、一時的に介護施設でお世話になっていたため、最期までお家で男の子と一緒に過ごしていたそうですよ！

️現在は保護活動も！

現在、男の子は投稿者さまと一緒に保護活動にも積極的に参加しているとのこと。

すでに11歳になるという男の子は、今も動物が大好き！とても優しい心を持ち、大きな志も持っているのだとか！素敵ですね。

保護活動の様子は、Instagramアカウント「紫友会(@shiyukai.0117)」さまにて発信されています。

投稿者さま、ご家族の皆さま、零ちゃん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「紫友会(@shiyukai.0117)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。