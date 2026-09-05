お腹が鳴る人とならない人の違いは何でしょうか。メディカルドック監修医がお腹が鳴る原因と、鳴る人とならない人の違いについて解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「お腹が鳴る人とならない人の違い」は何？医師が鳴る原因や対処法を解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

お腹が鳴るのはなぜ？

静寂の中で突如として響くお腹の音に、恥ずかしさを覚える方は少なくありません。医学的には「腹鳴（ふくめい）」と称されるこの現象ですが、実は体が正常に機能しているからこそ生じる健全な反応です。まずは、どのようなメカニズムでこの音が発生しているのか、その根本的な理由から紐解いていきましょう。

空腹時にお腹が鳴る仕組み

空腹を感じた際に聞こえる「グー」という音は、胃腸が次なる食事に備えて準備を整えている合図です。血糖値が低下すると、脳から消化管へ指令が送られ、胃の中に残留している食物のカスや水分、バクテリアなどを小腸へ一掃しようとする強い収縮運動が始まります。この際、胃腸内の空気と液体が狭い管の中を勢いよく移動し、攪拌されることで独特の振動音が鳴り響くのです。

食後でもお腹が鳴ることがあるのはなぜ？

お腹の音が鳴るのは空腹時に限りません。食事を終えた直後や食事の最中に音がするのは、消化器官が活発に「仕事」をしている証拠です。胃や腸は、摂取した食物を消化液と混ぜ合わせながら肛門方向へと輸送する蠕動（ぜんどう）運動を常に行っています。このプロセスにおいて、食物と一緒に飲み込んだ空気や、消化過程で発生したガスが腸内を移動する際に、ポコポコやギュルギュルといった音を発生させることがあります。

お腹が鳴る人とならない人の違い

同じ環境で過ごし、同じようにお腹が空いていても、音が大きく響く人とそうでない人がいます。この差は単なる偶然ではなく、身体的な構造や日々の過ごし方が複雑に関係しています。

腸や胃の動きの個人差

消化管の運動能力には個人差があり、胃腸の筋肉が力強く収縮する人ほど、内部の気体と液体が激しく混ざり合い、音が大きくなる傾向にあります。また、腹壁の皮下脂肪の厚みも音の伝わり方に影響しやすいです。痩せ型の方は腹壁が薄いため、内部の振動がダイレクトに体外へ響きやすく、逆に皮下脂肪が厚い方は、脂肪が防音壁の役割を果たし、音が外部に漏れにくいという物理的な要因も挙げられます。

生活習慣や食事パターンの影響

不規則な食生活や、一度に大量に食べる習慣は、胃腸への負担を増大させ、異常発酵によるガスの発生を招く原因となります。さらに、食事中の会話が多い場合や、咀嚼回数が少ない場合、食べ物と共に余分な空気を飲み込んでしまう「呑気症（どんきしょう）」のリスクが高まります。消化管内に溜まるガスの総量が増えれば、それだけ音が鳴る頻度や音量も増すことになります。

ストレスや緊張はお腹の音と関係がある？

脳と腸は密接に連携しており、精神的な状態がダイレクトに消化管の動きに反映されます。過度なストレスや緊張下では自律神経のバランスが崩れ、腸が過敏になって痙攣のような不規則な動きをしたり、ガスが溜まりやすくなったりします。静かな会議室など、緊張感が高まる場面に限ってお腹が鳴りやすくなるのは、この自律神経の作用によるものです。

お腹が鳴りやすい人の特徴

これまでの生理学的メカニズムを踏まえ、具体的にお腹が鳴りやすい人の傾向を整理します。ご自身の体質や行動パターンと照らし合わせてみてください。

空腹を感じやすい人

基礎代謝が高くエネルギーを素早く消費する人や、血糖値のアップダウンが激しい人は、脳が空腹シグナルを出す頻度が高くなります。空腹を感じる回数が多いということは、それだけ胃腸を掃除するための強い収縮運動（空腹期収縮）が頻繁に起こることを意味するため、結果としてお腹が鳴る機会も多くなるのです。

早食い・炭酸飲料を飲む・消化に時間がかかる食事をしている

早食いは空気の嚥下量を増やし、炭酸飲料は消化管内でガスを発生させる直接的な要因となります。また、脂質の多い食事や食物繊維が豊富な根菜類などは消化に時間を要するため、腸内での滞留時間が長くなり、発酵が進んでガスが発生しやすくなります。これらはすべて、お腹の中で音の発生源となる気体を増やしてしまう要因です。

腸が活発に動く体質

元来、リラックス時に働く副交感神経が優位な方や、胃腸の筋肉が発達している方は、消化管の動き自体が活発です。これは便秘になりにくいなど健康的な側面もありますが、腸の内容物が勢いよく移動するため、それに伴う音も発生しやすくなります。

お腹の音は他人に聞こえる？

ご自身では「お腹が鳴った」と感じていても、周囲には意外と気づかれていないケースが多々あります。これは、自分の体内で発生した音が実際よりも大きく聞こえているためです。ただし、静まり返った空間での強い空腹時収縮音などは、隣席の方に聞こえるレベルの音量になることも物理的にはあり得ます。

「お腹が鳴る人とならない人の違い」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「お腹が鳴る人とならない人の違い」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

お腹がなりやすい人にはどういった特徴があるのでしょうか？

齋藤 雄佑（医師）

空腹を感じやすい体質の人、早食いや炭酸飲料をよく摂る人、腸の動きが活発な人は音が鳴りやすい傾向があります。また、ストレスを感じやすい人も自律神経の乱れによって音が出やすくなります。

お腹が鳴ると恥ずかしいので抑える方法はありますか？

齋藤 雄佑（医師）

少量の水分や食べ物を摂る、食事リズムを整える、ストレスを減らすなどが効果的です。特に大事なのは、食事のペースをゆっくりにし、空気を飲み込みすぎないことです。

お腹が鳴りやすい人は鳴らない人よりも痩せやすい体質ですか？

齋藤 雄佑（医師）

お腹が鳴りやすいことと痩せやすさには直接の関係はありません。音は胃腸の動きによる現象で、脂肪燃焼とは別のメカニズムです。ただし、空腹を適切にコントロールしやすい人は、結果的に体重管理がうまくいく場合があります。

まとめ お腹が鳴るときは心配しすぎないことが大切

お腹が鳴ることの多くは、胃腸が元気に働いている証拠です。病気である可能性は低く、日常的な現象として考えて問題ありません。ただし、強い腹痛や嘔吐、血便、発熱といった症状を伴う場合は病気のサインである可能性があり、早めの医療機関受診が必要です。食事のリズムを整え、ストレスをため込まない生活を心がけることで、お腹の音とうまく付き合っていくことができます。

「お腹が鳴る」症状で考えられる病気

「お腹が鳴る」から医師が考えられる病気は7個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器系の病気

過敏性腸症候群クローン病潰瘍性大腸炎

虚血性腸炎

「お腹が鳴る」に似ている症状・関連する症状

関連する症状

大腸がん感染性腸炎急性腸炎便秘

下痢

血便

嘔気・嘔吐

腹部膨満

腹痛 【参考文献】・機能性消化器疾患|過敏性腸症候群（IBS）診療ガイドライン2020年・日本消化器病学会 炎症性腸疾患（IBD）診療ガイドライン 2020年