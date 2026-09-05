7月、名古屋でお嬢様大学の代表格であり「女子大御三家」の一角と称されてきた金城学院大学が、2029年度からの共学化を発表した。135年に及ぶ女子限定教育の歴史に幕を閉じる方針に、戸惑う声も上がっている。

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名門校の方針転換が波紋を広げる。すでに共学化へかじを切り、成果を上げる大学もある。4月には、埼玉県坂戸市の女子栄養大学が日本栄養大学へ、愛知県岡崎市の岡崎女子大学は岡崎大学へ、京都市右京区の京都光華女子大学は京都光華大学へと改称し、男子学生の受け入れを開始した。入学式などのデータによると、定員充足率は日本栄養大学が102.7％、岡崎大学が122.9％、京都光華大学が111.9％と、3校そろって定員を超える新入生を確保している。

また、昨年4月に名古屋女子大学から名称変更し、共学化へ踏み切った名古屋葵大学では、今年度の入学者数が女子大時代から約3割増加。建築などを学ぶ男子学生もみられるようになり、更衣室やトイレの増設、食堂でのボリュームのあるメニューの追加など、受け入れ態勢の整備が進み、学生からは人間関係の広がりやキャンパスの活気を好意的に捉える声も聞かれる。

強みだった「高い就職率」 売り手市場で薄れた存在感

こうした女子大の“共学化ドミノ”の背景には、単純な人口減少にとどまらない複雑な要因がある。1990年代に全国で100校近く存在した女子大学は、現在66校にまで減少した。女子の大学進学率自体は上昇傾向にあるにもかかわらず淘汰（とうた）が進むのは、かつて女子大の強みだった「高い就職率」が、空前の売り手市場の中で相対的に目立たなくなったことも大きい。さらに女性のキャリア形成や進路選択が多角化し、従来の学部構成だけでは受験生の多様なニーズを網羅できなくなったことも要因として挙げられる。

経営基盤を維持し、生き残りを図る手段として共学化を選ぶ動きは強まるばかりだが、一方で共学化を選ばず「女子大の理念」を強みとして押し出し、存続を図る大学もある。金城学院大学と同じく“御三家”の一つである椙山女学園大学は、あえて「女子教育宣言」を発表した。主体的に将来をデザインできる人材の育成を掲げ、東海地域における女性特有の教育機関としての役割を明確化。新施設の整備や卒業生へのキャリア支援、子育て支援拠点の設置などを通じ、社会進出後も長期的に寄り添う体制を強化し、女子大ならではの存在意義を打ち出す戦略だ。

ネット上でも、名門女子大の相次ぐ方針転換をめぐっては、「歴史あるお嬢様大学が名称変更や共学化をするのは時代の流れとはいえ悲しいが、少子化の中で大学存続を最優先に考えれば避けられない選択だったのだろう」といった声がある一方、「共学化すれば一時的に志願者は増えるかもしれないが、単に男子を受け入れるだけでなく、共学の総合大学としてどんな強みを持てるのかを提示できなければ、長期的な生き残りは難しい」との指摘もある。

少子化という不可逆な環境変化の中で、独自のブランドや理念を守り抜くために女子教育を研ぎ澄ますのか、それとも共学化によって門戸を広げ、新たな学生層を開拓するのか。名門校の決断は、全国の女子大学が直面する存続をかけた試行錯誤の縮図であり、今後の高等教育のあり方に大きな一石を投じている。