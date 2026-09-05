窓の外が気になる黒猫ちゃんのため、飼い主さんが落ちないように手を添えたところ…。予想外の展開が話題となり、投稿は記事執筆時点で63.5万表示を記録。「手のりにゃんこさま」「俺にも支えさせてくれー！！」といった声が寄せられています。

【写真：草刈りが気になる黒猫→落ちないように手を添えたら…思わず笑顔になる光景】

小さな黒猫のごまちゃん

Xアカウント『なこ（@nekoda_222）』に登場する黒猫の「ごま」ちゃんは、2026年5月生まれの女の子。お迎えした頃に投稿された動画には、ケージの中で元気に鳴く、小さなごまちゃんの姿が収められていました。

眠くなると飼い主さんの手をペロペロ、ガブガブしにくることもあるといいます。甘えているのかと思いきや、なかなか痛そうで…。とはいえ、ごまちゃんは飼い主さんの手が大のお気に入りみたいです。

草刈りに夢中で全体重を預けることに

話題の写真が撮影された日、ごまちゃんの視線の先にいたのは草刈りをしている人。作業の様子が気になったようで、窓際に身を乗り出して外を眺めていました。そこで飼い主さんは、落ちないようにそっと手を添えたそうです。

すると、添えていたはずの手に、いつの間にかごまちゃんの全体重が！ 飼い主さんの手の上にお尻を乗せ、当然のようにくつろいでいたそう。お外に夢中で、ついつい自分で体を支えるのを忘れちゃったみたいですね。

毎朝の日課は窓の外を眺めること

実はごまちゃん、お外を眺めるのが最近の習慣なのだとか。飼い主さんに抱っこしてもらいながら窓の外を眺めることが、小さなごまちゃんにとっての楽しみのようです。ときには「ニャー！」と鳴いて催促するほど大好きなんだとか。

飼い主さんがごまちゃんの全体重を支えている投稿には、「信頼されてますね」「腕がぷるぷる…筋トレw」「う、腕がwww」「草刈りする人もまさか猫に監視されてるとは思ってないだろうな」などのコメントが集まっています。

Xアカウント「なこ」では、甘えん坊なごまちゃんの成長を紹介しています。飼い主さんの手にすっぽり収まる小さな体が、これからどれくらい大きくなるのか楽しみですね。

写真・動画提供：Xアカウント「なこ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。