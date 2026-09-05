ハワイ育ちの18歳が沖縄の朝食ビュッフェに驚き！「全部知ってる」と笑顔になった温かい記憶
インバウンド需要に沸いている日本。観光地はもちろん、大きな都市ではどこに行っても外国人の姿が目に入ってきますが、日本に住み、インフレ＆物価高の影響を大きく受けている日本人からすると「日本の何がそんなに良いのか？」と疑問に思ってしまいますよね。
そこで、すこし日本にゆかりのある外国人に「日本の印象」を聞くことで、我々が忘れかけていた日本の素晴らしさに改めて気づくことができるかもしれません。
ハワイ州ホノルル出身で、9月からオレゴン州の大学に通うケイトリンさん（18歳）。幼い頃から姉とともに沖縄の伝統芸能に親しみ、現在もハワイの沖縄コミュニティで獅子舞などの活動を続ける、日系5世です。初めて日本を訪れたのは2024年12月。東京や大阪を旅した後、2026年6月には家族で沖縄を訪れました。
そこで味わったホテルの朝食は、旅先で口にした料理でありながら、なぜか彼女に「懐かしい」という感覚を呼び起こしたといいます。今回はそんなケイトリンさんに日本の印象を伺いました。
◆初めて訪れた沖縄なのに、どこか身近に感じた
ハワイで生まれ育ったケイトリンさんにとって、沖縄文化は幼い頃から身近な存在でした。
姉の影響で3歳頃から琉球舞踊を始め、三線や歌にも触れ、現在は獅子舞を中心に活動しています。
とはいえ、実際に沖縄を訪れたのは2026年6月が初めて。
現地で印象に残ったのは、同世代の若者たちとの交流だったといいます。
「沖縄では、私と同じくらいの年齢の子たちとたくさん話しました。ハワイで育つのと沖縄で育つのとでは違うこともあるけど、友達同士の関係は意外と似ているんだなと思ったんです」
なかでも親しくなったのが、旅の通訳をしてくれた20歳の女性だったとか。
18歳のケイトリンさん、21歳の姉とも年齢が近かったことから、すぐに打ち解け、まるで姉妹が一人増えたかのような雰囲気になったそうです。
取材中、ハワイで使う若者言葉「Clock it」を、ジェスチャーを交えながら、楽しそうに話してくれました。
ケイトリンさんによると、「Clock it」は友達の服装が最高に決まっているときなどにも使うそうですが、「それな」「よく言った」と相手の発言に同意するニュアンスを持つ表現だとか。
「アメリカのSNSで流行しているネタが、沖縄の若者たちにもすぐに通じて驚きました。沖縄のいろいろな町で子どもたちに会ったんですが、姉と一緒に流行っているネタをやると、みんなすぐ分かって一緒に笑えたんです。なんだか“共通言語”みたいでした」
そこで、すこし日本にゆかりのある外国人に「日本の印象」を聞くことで、我々が忘れかけていた日本の素晴らしさに改めて気づくことができるかもしれません。
そこで味わったホテルの朝食は、旅先で口にした料理でありながら、なぜか彼女に「懐かしい」という感覚を呼び起こしたといいます。今回はそんなケイトリンさんに日本の印象を伺いました。
◆初めて訪れた沖縄なのに、どこか身近に感じた
ハワイで生まれ育ったケイトリンさんにとって、沖縄文化は幼い頃から身近な存在でした。
姉の影響で3歳頃から琉球舞踊を始め、三線や歌にも触れ、現在は獅子舞を中心に活動しています。
とはいえ、実際に沖縄を訪れたのは2026年6月が初めて。
現地で印象に残ったのは、同世代の若者たちとの交流だったといいます。
「沖縄では、私と同じくらいの年齢の子たちとたくさん話しました。ハワイで育つのと沖縄で育つのとでは違うこともあるけど、友達同士の関係は意外と似ているんだなと思ったんです」
なかでも親しくなったのが、旅の通訳をしてくれた20歳の女性だったとか。
18歳のケイトリンさん、21歳の姉とも年齢が近かったことから、すぐに打ち解け、まるで姉妹が一人増えたかのような雰囲気になったそうです。
取材中、ハワイで使う若者言葉「Clock it」を、ジェスチャーを交えながら、楽しそうに話してくれました。
ケイトリンさんによると、「Clock it」は友達の服装が最高に決まっているときなどにも使うそうですが、「それな」「よく言った」と相手の発言に同意するニュアンスを持つ表現だとか。
「アメリカのSNSで流行しているネタが、沖縄の若者たちにもすぐに通じて驚きました。沖縄のいろいろな町で子どもたちに会ったんですが、姉と一緒に流行っているネタをやると、みんなすぐ分かって一緒に笑えたんです。なんだか“共通言語”みたいでした」