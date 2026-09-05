「後ろの人のことを考えられない人だね」無言で新幹線のリクライニングを倒した男性に、5歳児が放った“純粋すぎる一言”
新幹線では、リクライニングを倒してくつろいだり、荷物を隣の席に置いたりすることもある。しかし、混雑している車内では、座席の使い方ひとつで周囲の乗客を困らせてしまう場合もあるだろう。
今回は、新幹線で周囲への配慮を欠く乗客を目にしたものの、その後の展開にスカッとしたという2人のエピソードを紹介する。
◆新幹線車内で、はしゃぐ5歳児と注意する母親
ある日、久世直人さん（仮名・40代）は、米原駅から姫路駅に向かう新幹線「ひかり」に乗っていた。
「車内は混んでいました。私の前には、母親と5歳くらいの男の子が座っていたんです」
男の子は好奇心旺盛で、見るものすべてに興味を示すような元気な子だった。しばらくすると、前の席から「うぃ～ん！」という楽しそうな声が聞こえてきたという。
「男の子がロボットごっこでもするみたいに、リクライニングをどんどん倒してきました」
すると母親は「ダメでしょ！ 後ろの人のことも考えないと」と、すぐに男の子に注意した。そして、久世さんにも「すみません」と申し訳なさそうに頭を下げたそうだ。
「私は、『かまいませんよ』と答えました。それよりも、ちゃんと周りのことを考えるように教えていて、すてきな母親だなと思いましたね」
◆座った途端リクライニングを限界まで倒されて…
その後、新大阪駅から40代くらいのスーツ姿の男性が乗ってきた。
男性は、空いている窓側の席を見つけると、通路側に座っていた女性に声をかけることなく、女性の前を通り、席に座った。
「女性は露骨にイヤそうな顔をしていました。私も、ちょっと感じの悪い人だなと思って見ていました」
そして、その男性が座ったのは、先ほどの男の子の前の席だった。
「座ったと思ったら、いきなり座席をバタンと後ろに倒したんです。しかも、かなり深くまで倒していました」
◆5歳児の一言に乗客が失笑
突然、目の前まで倒された座席。男の子は驚いた様子だったが、すぐに先ほど“母親から言われたこと”を思い出したようだった。
そして、車内に響く声で「このおじさんは、後ろの人のことを考えられない人だね。僕はもう考えられるようになったけど！」と言ったという。
「もう、あまりにもタイミングがよくて。通路側にいた女性が、思わずクスクス笑い始めたんです。その男の子は、嫌味を言っているつもりなんてまったくないんですよね。さっき母親から教わったことを、そのまま口にしただけだと思います」
今回は、新幹線で周囲への配慮を欠く乗客を目にしたものの、その後の展開にスカッとしたという2人のエピソードを紹介する。
◆新幹線車内で、はしゃぐ5歳児と注意する母親
ある日、久世直人さん（仮名・40代）は、米原駅から姫路駅に向かう新幹線「ひかり」に乗っていた。
男の子は好奇心旺盛で、見るものすべてに興味を示すような元気な子だった。しばらくすると、前の席から「うぃ～ん！」という楽しそうな声が聞こえてきたという。
「男の子がロボットごっこでもするみたいに、リクライニングをどんどん倒してきました」
すると母親は「ダメでしょ！ 後ろの人のことも考えないと」と、すぐに男の子に注意した。そして、久世さんにも「すみません」と申し訳なさそうに頭を下げたそうだ。
「私は、『かまいませんよ』と答えました。それよりも、ちゃんと周りのことを考えるように教えていて、すてきな母親だなと思いましたね」
◆座った途端リクライニングを限界まで倒されて…
その後、新大阪駅から40代くらいのスーツ姿の男性が乗ってきた。
男性は、空いている窓側の席を見つけると、通路側に座っていた女性に声をかけることなく、女性の前を通り、席に座った。
「女性は露骨にイヤそうな顔をしていました。私も、ちょっと感じの悪い人だなと思って見ていました」
そして、その男性が座ったのは、先ほどの男の子の前の席だった。
「座ったと思ったら、いきなり座席をバタンと後ろに倒したんです。しかも、かなり深くまで倒していました」
◆5歳児の一言に乗客が失笑
突然、目の前まで倒された座席。男の子は驚いた様子だったが、すぐに先ほど“母親から言われたこと”を思い出したようだった。
そして、車内に響く声で「このおじさんは、後ろの人のことを考えられない人だね。僕はもう考えられるようになったけど！」と言ったという。
「もう、あまりにもタイミングがよくて。通路側にいた女性が、思わずクスクス笑い始めたんです。その男の子は、嫌味を言っているつもりなんてまったくないんですよね。さっき母親から教わったことを、そのまま口にしただけだと思います」