「か…かわいい…」“奇跡の40代”皆藤愛子、ミニスカ姿にファンため息
フリーアナウンサーの皆藤愛子が3日にInstagramを更新し、かれんなミニスカート姿を公開し、ファンから歓声があがっている。
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
この日、皆藤は「とある撮影後に」とつづり、白いボタンシャツに黒いスカートという出で立ちで笑顔を浮かべ、ピースサインを作りポートレートを公開している。
コメント欄には「か、、、、かわいい、、、、」「ミニスカめっちゃかわいい」「めっちゃ可愛い」「こういう自然な笑顔ほんと素敵」といった声が殺到している。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
この日、皆藤は「とある撮影後に」とつづり、白いボタンシャツに黒いスカートという出で立ちで笑顔を浮かべ、ピースサインを作りポートレートを公開している。
コメント欄には「か、、、、かわいい、、、、」「ミニスカめっちゃかわいい」「めっちゃ可愛い」「こういう自然な笑顔ほんと素敵」といった声が殺到している。
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）