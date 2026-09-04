『Tシャツが乾くまで』ネット騒然 咲子の“過去の秘密”「はぁ!?!?」「ヤバすぎ」「バツ4は想定外」
俳優の蒼井優が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜 後10：00）の第9話が、4日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】まさかのバツ4…”かつての関係”が判明した2人
同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オリジナル作品。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして“愛”と“秘密”を描く。演出は映画『花束みたいな恋をした』などで知られる土井裕泰が担当する。
第9話は、充（松山ケンイチ）の前から姿を消した咲子（蒼井優）が、とある海辺の街で暮らす男・篤彦（井ノ原快彦）と、その子供たちと思われる男の子と女の子を訪ねる展開。充の心配をよそに、咲子は彼らのもとで楽しく過ごしていた。
その頃、喫茶「ひこうき」に集まっていた充と直人（高橋文哉）、千鶴（臼田あさ美）、宮内（リリー・フランキー）は、咲子の人物像や行き先について議論。千鶴が語った「飽き性で新しい物好き、切り替えが早い」という、充と出会う前の咲子像が、自分の知る咲子とあまりにも違うことに充は引っかかる。そんな中、咲子が抱えていた大きな“秘密”が明かされた。
第9話ラストに登場した篤彦が、咲子の元夫であることが判明。一方で子どもたちは、篤彦が咲子と離婚した後の“2人目の妻”との間に授かったといい、咲子と血縁関係にないという。
さらに咲子には4人の元夫がいることも明らかになり、「4人とも私からプロポーズして結婚して、別れてほしいと言われて離婚した」と語る。家族への憧れが強かった咲子だが、それゆえにこれまでの結婚生活はうまくいかなかった。5人目の夫となった充に過去を黙っていた理由については、「言えなかったのは、充の失踪癖と同じ。初めてこの人を失いたくないと思った」と明かした。
放送前から篤彦を元夫だと推察する声も多かったが、視聴者の予想をさらに上回った“バツ4”という新事実。SNSでは「はぁ!?!?」「バツ4は想定外」「咲子さんもなかなかの人だったんだね…」「想像以上でヤバすぎた」「ある意味で似た者夫婦じゃん」など、驚きや戸惑いの声が相次いだ。
【写真】まさかのバツ4…”かつての関係”が判明した2人
同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オリジナル作品。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして“愛”と“秘密”を描く。演出は映画『花束みたいな恋をした』などで知られる土井裕泰が担当する。
その頃、喫茶「ひこうき」に集まっていた充と直人（高橋文哉）、千鶴（臼田あさ美）、宮内（リリー・フランキー）は、咲子の人物像や行き先について議論。千鶴が語った「飽き性で新しい物好き、切り替えが早い」という、充と出会う前の咲子像が、自分の知る咲子とあまりにも違うことに充は引っかかる。そんな中、咲子が抱えていた大きな“秘密”が明かされた。
第9話ラストに登場した篤彦が、咲子の元夫であることが判明。一方で子どもたちは、篤彦が咲子と離婚した後の“2人目の妻”との間に授かったといい、咲子と血縁関係にないという。
さらに咲子には4人の元夫がいることも明らかになり、「4人とも私からプロポーズして結婚して、別れてほしいと言われて離婚した」と語る。家族への憧れが強かった咲子だが、それゆえにこれまでの結婚生活はうまくいかなかった。5人目の夫となった充に過去を黙っていた理由については、「言えなかったのは、充の失踪癖と同じ。初めてこの人を失いたくないと思った」と明かした。
放送前から篤彦を元夫だと推察する声も多かったが、視聴者の予想をさらに上回った“バツ4”という新事実。SNSでは「はぁ!?!?」「バツ4は想定外」「咲子さんもなかなかの人だったんだね…」「想像以上でヤバすぎた」「ある意味で似た者夫婦じゃん」など、驚きや戸惑いの声が相次いだ。