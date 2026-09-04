【絶対NG】朝バナナ単体は太る原因に？内臓脂肪をドサッと落とす「バナナの最強相棒食材TOP5」
YouTubeチャンネル「たくみ先生のダイエット教室」が、「【バナナと一緒に食べるだけ】内臓脂肪がドサッと落ちる！ダイエット効果を10倍にする最強食材TOP5【40代50代必見】」を公開した。動画では、食べやせ講師のたくみ先生が、バナナと組み合わせることで内臓脂肪の減少を促進する最強の食材ランキングを紹介している。
たくみ先生は冒頭で「バナナを単体で食べている人はほぼ確実に痩せません」と指摘。空腹時にバナナだけを食べると血糖値が急上昇し、内臓脂肪をため込みやすくなると説明した上で、血糖値の上昇を緩やかにする「相棒食材」の重要性を強調した。
ランキング第5位には「ブラックコーヒー」が登場。コーヒーのカフェインやクロロゲン酸と、バナナのカリウムが組み合わさることで、脂肪分解とむくみ解消の相乗効果が期待できると解説した。
第3位には「オートミール」がランクイン。オートミールの水溶性食物繊維とバナナのオリゴ糖が腸内で結びつくことで、内臓脂肪を燃やす「短鎖脂肪酸」が生成されるという。前日の夜に仕込んでおく「オーバーナイトオーツ」を、忙しい朝に最適なレシピとして推奨している。
栄えある第1位には「無糖ヨーグルト（特にギリシャヨーグルト）」が選ばれた。ヨーグルトの乳酸菌とバナナのオリゴ糖・食物繊維が腸内環境を「爆速で整える」とし、「ダイエット界の“優勝コンビ”」と絶賛。さらに、ギリシャヨーグルトの豊富なたんぱく質が食欲の暴走を抑え、ダイエット中の「甘いもの食べたい欲」をスッと落ち着かせてくれるとその魅力を語った。
動画の終盤でたくみ先生は、「朝にバナナ“だけ”食べる」「菓子パンと組み合わせる」「加糖ヨーグルトで食べる」といった逆効果になる食べ方にも警鐘を鳴らした。バナナダイエットは単なる食事制限ではなく、足りない栄養を足して代謝を上げるアプローチである。まずは自分の悩みに合った組み合わせを一つ選び、おいしく無理のない範囲で日常に取り入れていくことが、ダイエット成功への近道と言えそうだ。
たくみ先生は冒頭で「バナナを単体で食べている人はほぼ確実に痩せません」と指摘。空腹時にバナナだけを食べると血糖値が急上昇し、内臓脂肪をため込みやすくなると説明した上で、血糖値の上昇を緩やかにする「相棒食材」の重要性を強調した。
ランキング第5位には「ブラックコーヒー」が登場。コーヒーのカフェインやクロロゲン酸と、バナナのカリウムが組み合わさることで、脂肪分解とむくみ解消の相乗効果が期待できると解説した。
第3位には「オートミール」がランクイン。オートミールの水溶性食物繊維とバナナのオリゴ糖が腸内で結びつくことで、内臓脂肪を燃やす「短鎖脂肪酸」が生成されるという。前日の夜に仕込んでおく「オーバーナイトオーツ」を、忙しい朝に最適なレシピとして推奨している。
栄えある第1位には「無糖ヨーグルト（特にギリシャヨーグルト）」が選ばれた。ヨーグルトの乳酸菌とバナナのオリゴ糖・食物繊維が腸内環境を「爆速で整える」とし、「ダイエット界の“優勝コンビ”」と絶賛。さらに、ギリシャヨーグルトの豊富なたんぱく質が食欲の暴走を抑え、ダイエット中の「甘いもの食べたい欲」をスッと落ち着かせてくれるとその魅力を語った。
動画の終盤でたくみ先生は、「朝にバナナ“だけ”食べる」「菓子パンと組み合わせる」「加糖ヨーグルトで食べる」といった逆効果になる食べ方にも警鐘を鳴らした。バナナダイエットは単なる食事制限ではなく、足りない栄養を足して代謝を上げるアプローチである。まずは自分の悩みに合った組み合わせを一つ選び、おいしく無理のない範囲で日常に取り入れていくことが、ダイエット成功への近道と言えそうだ。
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食べるの我慢できない、運動苦手だったとしても 食べ過ぎちゃっても痩せる「食べすぎダイエット」の 発信およびダイエット指導をしています。