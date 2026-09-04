「風通しが良すぎてびっくり」20代女子社員がぶっちゃけるワークマンのリアルな社内事情
YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が「【ぶっちゃけ】同期17人が誰も辞めてない！？20代女子社員が明かすワークマンのリアルな日常がこちら(笑)」を公開した。ワークマン社外取締役のサリー氏と20代女子社員3名が、入社前後のギャップや社内のリアルな雰囲気を赤裸々に語っている。
動画は、社員たちが普段飲んでいるドリンクを紹介する和やかな雰囲気からスタート。話題が入社前のワークマンのイメージに移ると、広報部の小雀氏は「ゴリゴリ職人の店からきました」と、大学時代から店舗でアルバイトをしていた経緯を告白。一方、人材開発部の本田氏や花木氏は、アパレルやウィンタースポーツのウェアとしてのイメージを持っていたと語り、三者三様の視点が浮かび上がった。
入社後のギャップについて問われると、小雀氏は「思った以上に風通しが良すぎてびっくりしました」と話し、社長が気さくに話しかけてくる社風を明かした。本田氏も「ほとんどの人の顔と名前を知っている」と社員同士の距離の近さに言及。さらに花木氏は、全国転勤があるにもかかわらず「同期17人でまだ誰も辞めていない」と明かし、今でも旅行に行くほどの仲の良さをうかがわせた。
また、店舗をサポートするSV（スーパーバイザー）としての経験を振り返る場面では、プレッシャーを感じながらも「一緒に成長していった感覚があった」と加盟店店長との温かいエピソードを披露。花木氏も「愛知のお父さんだよ」と言ってくれる店長がいたと、人の温かさに触れた経験を振り返った。
最後に「どんな人と働きたいか」という問いに対し、向上心を持つ人や前向きに手を取り合える人、ワークマンの商品愛が強い人を挙げた3人。風通しの良さと人の温かさに支えられながら、若手社員たちが生き生きと働くワークマンの魅力が存分に伝わる対談となっている。
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入社後のギャップについて問われると、小雀氏は「思った以上に風通しが良すぎてびっくりしました」と話し、社長が気さくに話しかけてくる社風を明かした。本田氏も「ほとんどの人の顔と名前を知っている」と社員同士の距離の近さに言及。さらに花木氏は、全国転勤があるにもかかわらず「同期17人でまだ誰も辞めていない」と明かし、今でも旅行に行くほどの仲の良さをうかがわせた。
また、店舗をサポートするSV（スーパーバイザー）としての経験を振り返る場面では、プレッシャーを感じながらも「一緒に成長していった感覚があった」と加盟店店長との温かいエピソードを披露。花木氏も「愛知のお父さんだよ」と言ってくれる店長がいたと、人の温かさに触れた経験を振り返った。
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