「夢のようなデビュー戦で主役を飾る」フランスで上々のスタートを切った元フェイエの日本代表FWに蘭メディアも注目！「わずか15分ほどでスコアボードに名を刻んだ」
今夏にオランダのフェイエノールトからフランスのリールに移籍した上田綺世は、新天地のデビュー戦でさっそく結果を残した。
現地９月３日に行なわれたリーグ・アン第３節のトゥールーズ戦で、上田はベンチ入り。57分に途中出場すると、73分に自身のシュートのこぼれ球をヘッドで押し込み、先制点を挙げる。この１点が決勝点となり、１－０で勝利したリールは勝点を７に伸ばし、暫定で首位に浮上した。
フランスの地で上々のスタートを切った日本代表FWの活躍を、オランダのメディアも報道。『Voetbal Primeur』は「アヤセ・ウエダ、勝利したリールで夢のようなデビュー戦で主役を飾る」と題した記事を掲載。「途中出場してからわずか15分ほどで、このストライカーはスコアボードに名を刻んだ」と報じる。
また『VI』は「決勝ゴールを決めて、即座にその存在をアピールした」と伝え、「対戦相手のトゥールーズでは、この夏にフェイエノールトを去ったもう１人のストライカー、キャスパー・テングステッドがデビューを果たした」と、上田の元同僚にも触れる。
すでにオランダを離れた選手の動向に、古巣の国のメディアも関心を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「エモ過ぎる」「微笑ましい」決勝弾の上田を称えるジルー「かっこいいなー！」
現地９月３日に行なわれたリーグ・アン第３節のトゥールーズ戦で、上田はベンチ入り。57分に途中出場すると、73分に自身のシュートのこぼれ球をヘッドで押し込み、先制点を挙げる。この１点が決勝点となり、１－０で勝利したリールは勝点を７に伸ばし、暫定で首位に浮上した。
フランスの地で上々のスタートを切った日本代表FWの活躍を、オランダのメディアも報道。『Voetbal Primeur』は「アヤセ・ウエダ、勝利したリールで夢のようなデビュー戦で主役を飾る」と題した記事を掲載。「途中出場してからわずか15分ほどで、このストライカーはスコアボードに名を刻んだ」と報じる。
また『VI』は「決勝ゴールを決めて、即座にその存在をアピールした」と伝え、「対戦相手のトゥールーズでは、この夏にフェイエノールトを去ったもう１人のストライカー、キャスパー・テングステッドがデビューを果たした」と、上田の元同僚にも触れる。
すでにオランダを離れた選手の動向に、古巣の国のメディアも関心を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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