茨城県神栖市の市長選をめぐり、「まんじゅうや」などと書かれた票が有効か無効かが争われた裁判。東京高裁は3日、改めて票は「無効」だと判断。訴えを退けました。

【写真を見る】「市内に和菓子屋は9軒」東京高裁が下した判決は…

東京高裁「まんじゅうや」は無効と判断 現市長の当選認めず

人口9万人余りの茨城県神栖市。

今、市長選結果をめぐり市民に困惑が広がっています。

神栖市民

「神栖にとっては変なことで有名になり、凄く恥ずかしい」

2025年11月に行われた市長選。

2人の候補者の得票がともに1万6724票となりました。

勝敗を分けたのは、まさかの「くじ引き」。

その結果、木内氏が当選し、現職だった石田氏は市長選に敗れ、市役所を去ることになりました。

神栖市 石田前市長

「いま私は『日本で一番くじ運のない市長』と呼ばれている。万が一復活するときには『この退任式は何だったのか』となるかも」

石田氏はその後、県の選挙管理委員会に審査を申し立てました。

すべての票を改めて点検したところ、投票用紙に「まんじゅうや」、「だんごさん」と書かれた2票について県の選管は無効票と判断。

木内氏の当選を取り消す裁決を出しました。

神栖市 木内市長

「おふくろの腹の中にいるときから私はまんじゅう屋。私を神栖で『まんじゅう屋』と呼ばない者はいない」

木内氏側はこの裁決の取り消しを求め、裁判を起こしました。

3日の判決で東京高裁は…

判決

「神栖市内には和菓子店が少なくとも9軒あって、木内氏の実家の菓子製造会社が独占状態にあるとの事実は認められない」

「『だんごさん』や『まんじゅうや』との呼称が、木内氏を指すものだと明らかではない」などと指摘。2票を無効と判断し、木内氏側の訴えを退けました。

「なぜ名前で書かない？」市民からは困惑の声

この判決に、木内氏は不満を口にしました。

神栖市 木内市長

「私の小さいときには和菓子屋は私のところ一軒だった。選挙に出ている人に和菓子屋さんで立候補している人は誰もいない。そこは少しおかしいと思う」

上告については「弁護士と相談して検討する」とした木内氏。

ただ、このまま判決が確定すれば、石田氏が市長に就くことになります。

神栖市 石田前市長

「くじ引きで当選した人が、9か月以上市長になっていて、市民も役所も大変な混乱な状況。何とか早く復帰して、市政を進めてまいりたいという気持ち」

「まんじゅうや」などの票を有効とした神栖市選管は、3日、会見を開き、木内氏が市議時代から周囲に「まんじゅう屋」と呼ばれていたとの認識だったと説明しました。

一方、市民は…

神栖市民

「知っている人はいると思うが、市民全員が知っていることではない」

「無効でしょう。だって名前が『木内さん』だから。なんで木内って書かないの？」

有効・無効のラインはどこに？ 一票の伝え方

東京大学准教授 斎藤幸平さん：

「まんじゅうや」と書いた人が、本当に有効になると思って書いたのか、ふざけて書いたのかもわからないですし、市の選管も、何をもってカウントすべきだと判断したのかが分からないですよね。

何なら「まんじゅう屋を応援しようとした」という私情が入っているのではないかという疑惑も呼んでしまうので、このような結果になるのはよくないと思います。

今回をきっかけに、何を無効票とするかの判断を明確化したり、あるいはマークシートやデジタル投票にしたり、やり方を考えたほうがよいですね。

藤森祥平キャスター：

アップデートしていく必要がありますね。