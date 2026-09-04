『ミート・ザ・ペアレンツ』最新作、来年1月公開決定 ベン・スティラーとアリアナ・グランデが激突する海外版本予告
ロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーらが出演するコメディ映画「ミート・ザ・ペアレンツ」シリーズの15年ぶりとなる最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』の日本公開日が、2027年1月8日に決定した。新キャストのアリアナ・グランデと火花を散らす海外版本予告が公開された。
【動画】最強のフィアンセ アリアナ到来！ハイテンションな海外版本予告映像
同シリーズは、恋人の実家へのあいさつをきっかけに巻き起こる騒動を描いたコメディ。2001年に日本公開された第1作では、元CIAの頑固な父親ジャック（デ・ニーロ）と、娘の恋人グレッグ（スティラー）の攻防が描かれ、その後シリーズ化された。
最新作では、かつて“迎えられる側”だったグレッグが、今度は息子のフィアンセを“迎える側”に。デ・ニーロ、スティラーに加え、グレッグの妻パム役のテリー・ポロ、“完璧すぎる元カレ”ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンらおなじみのキャストが再集結する。
新たに一家へ加わるのが、「ウィキッド」シリーズのアリアナ演じるオリヴィア。グレッグとパムの息子ヘンリー（スカイラー・ギソンド）が結婚を考えているフィアンセで、ライフコーチとして働いている。
公開された予告は、「ご招待します 問題だらけの家族の集いへ」というコピーからスタート。ケヴィンのピアノ伴奏に乗せ、グレッグがジャックにジョン・レジェンドの「All of Me」を歌って捧げようとするものの、ジャックから容赦なく制止される。
そんな一家のもとへ、ヘンリーがオリヴィアを連れてやって来る。人当たりが良く、妻パムからも「かわいいし賢いわ」と好印象。かつてグレッグを徹底的に警戒したジャックの懐にもすんなり入り込んでいく。
一方、息子からオリヴィアにプロポーズするつもりだと聞かされたグレッグは、「本当に彼女でいいのか？」と猛反対。さらに家族そろっての夕食では、オリヴィアが「FBIのネゴシエーター」という経歴を持つことが明らかになる。
完璧に見えるオリヴィアに対抗心を燃やしたグレッグは、料理からサイクリングまで張り合うことに。「息子にふさわしい相手か確かめたい」という思いから、かつて自分がジャックから受けた“洗礼”を、今度は自ら繰り返していく。
予告とあわせて公開された場面写真では、歌いながらジャックの鼻先に指を添えるグレッグと、渋い表情を浮かべるジャックの姿も。また、第1作にも登場したCIA仕込みの“ウソ発見器”が復活し、オリヴィアがその標的となっている。
本作にはほかに、グレッグの娘サマンサ役でビーニー・フェルドスタイン、その夫エドゥアルド役でエドゥアルド・フランコが出演。シリーズで脚本を手がけてきたジョン・ハンバーグが、最新作では脚本・監督を務める。
【動画】最強のフィアンセ アリアナ到来！ハイテンションな海外版本予告映像
同シリーズは、恋人の実家へのあいさつをきっかけに巻き起こる騒動を描いたコメディ。2001年に日本公開された第1作では、元CIAの頑固な父親ジャック（デ・ニーロ）と、娘の恋人グレッグ（スティラー）の攻防が描かれ、その後シリーズ化された。
新たに一家へ加わるのが、「ウィキッド」シリーズのアリアナ演じるオリヴィア。グレッグとパムの息子ヘンリー（スカイラー・ギソンド）が結婚を考えているフィアンセで、ライフコーチとして働いている。
公開された予告は、「ご招待します 問題だらけの家族の集いへ」というコピーからスタート。ケヴィンのピアノ伴奏に乗せ、グレッグがジャックにジョン・レジェンドの「All of Me」を歌って捧げようとするものの、ジャックから容赦なく制止される。
そんな一家のもとへ、ヘンリーがオリヴィアを連れてやって来る。人当たりが良く、妻パムからも「かわいいし賢いわ」と好印象。かつてグレッグを徹底的に警戒したジャックの懐にもすんなり入り込んでいく。
一方、息子からオリヴィアにプロポーズするつもりだと聞かされたグレッグは、「本当に彼女でいいのか？」と猛反対。さらに家族そろっての夕食では、オリヴィアが「FBIのネゴシエーター」という経歴を持つことが明らかになる。
完璧に見えるオリヴィアに対抗心を燃やしたグレッグは、料理からサイクリングまで張り合うことに。「息子にふさわしい相手か確かめたい」という思いから、かつて自分がジャックから受けた“洗礼”を、今度は自ら繰り返していく。
予告とあわせて公開された場面写真では、歌いながらジャックの鼻先に指を添えるグレッグと、渋い表情を浮かべるジャックの姿も。また、第1作にも登場したCIA仕込みの“ウソ発見器”が復活し、オリヴィアがその標的となっている。
本作にはほかに、グレッグの娘サマンサ役でビーニー・フェルドスタイン、その夫エドゥアルド役でエドゥアルド・フランコが出演。シリーズで脚本を手がけてきたジョン・ハンバーグが、最新作では脚本・監督を務める。