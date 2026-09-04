あまりに絶望した犬の表情が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で719万1000回再生を突破し、「胸が痛い…でも笑ってしまうｗ」「ほぼ静止(笑)」「確実に絶望してる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨が止んだので、散歩に行こうとした犬→『完璧な準備』をした後、再び雨が降ってしまい…想像以上の『絶望顔』】

雨の再来に絶望するわんこ

Instagramアカウント「n.hawnyan」の投稿主さんは、『アグ』ちゃんというわんこ、『ター』ちゃんという猫さんと暮らしています。ある日、雨がやんだので、アグちゃんはお散歩へ行こうとしていました。

サンバイザーをかぶり、リュックサックまで背負って、準備は完璧です。今にも玄関から飛び出しそうな勢いだったそうですが、ここでまさかの事態が起こりました。

なんと、玄関を出ようとした瞬間に再び雨が。せっかく準備万端だったアグちゃんは、絶望したような顔でその場に座り込み、まるで静止画のようにピクリとも動かなくなってしまったのです。

その様子を見に来たターちゃんも、なんとも気まずそうな表情に。「でも、またすぐやみそうだし…」と励ましているように、外とアグちゃんの顔を交互に見つめていたそうです。

あまりの落ち込みぶりに胸が痛くなる一方、その姿はまるでアニメのワンシーン。完璧な準備をした直後にお散歩が消えてしまったアグちゃんと、そっと見守るターちゃん。2匹の表情まで絶妙すぎて、思わず微笑んでしまう一幕でした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「こんなに完璧な格好なのに！」「猫ちゃんが気まずそうなの可愛いｗ」「切なくて世界中が泣くよ」など沢山の反響がありました。

仲良しコンビのおうち時間

お散歩が中止になって絶望していたアグちゃんですが、家の中では意外にも楽しい時間を過ごしているそうです。

実は、アグちゃんとターちゃんは大の仲良し。ひとつのおもちゃを一緒にくわえて遊んだり、肩を組むように並んで窓の外を眺めたりと、いつも仲睦まじく過ごしています。

外へ行けなくても、大好きな相棒と一緒なら退屈知らず。たっぷりおうち時間を楽しんだアグちゃんは、気持ちもすっかり回復したことでしょう。

雨がやんだあとは、今度こそ元気いっぱいにお散歩へ再チャレンジしたのかもしれませんね。

Instagramアカウント「n.hawnyan」には、アグちゃん＆ターちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「n.hawnyan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。