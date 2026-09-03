来週の『ＳＴＡＲ』はSnow Manがキレキレダンスで話題「show time…」を披露 ナビゲーターにはモナキ・おヨネが就任
9月10日19時放送の音楽番組『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）には、Snow Man、モナキ、INI、King ＆ Prince、ピコ太郎、中島健人が登場。ＳＴＡＲナビゲーターにはおヨネ（モナキ）が就任する。
【写真】9月10日放送『ＳＴＡＲ』より出演アーティストたち
Snow Manは、10月7日リリースの6thアルバム『AMENITY』の収録曲「show time...」を披露。公開されているMVでの白タキシード着用のキレキレダンスが既に大きな話題となっているこの曲で、音楽の楽園へ誘う。
男性歌謡コーラスグループのモナキは、デビューシングルであり、純烈の酒井一圭と岩崎貴文が作詩、岩崎貴文が作曲・編曲を手掛け、SNSを中心に話題の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露。ライブで盛り上がる独特のコールやキャッチーな振り付けも交えた、モナキの魅力がたっぷり詰まったステージを届ける。
11人組グローバルボーイズグループ・INIは、9月16日リリースの9th SINGLE『ANTHEM』の収録曲「You Know What To Do」を披露。ファンキーなリズムと軽快なサウンドが際立ち、後藤威尊と西洸人が作詞に参加した青春世代へ贈る応援歌のようなアンセムだ。
2023年から永瀬廉と高橋海人の2人体制となったKing ＆ Princeは、先週に続き2週連続登場。今回は、永瀬主演のドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』の主題歌である王道ラブソング「HEART」と、グループ初となる1st EP『So Honey EP』の表題曲であり、ピュアな恋心と劇的に展開するサウンドが胸を打つ「So Honey」の2曲を披露。
中島健人も先週に続き登場。今回は、主演映画『ラブ≠コメディ』の主題歌であり、両A面3rdシングルに収録される「Fiction Love」を披露。恋する相手の気まぐれな一挙手一投足に翻弄（ほんろう）され、どこまでがうそでどこからが本当か分からないフィクションの世界に恋愛の駆け引きの戸惑いを重ねたキュートな一曲となっている。
ピコ太郎は、シンプルな英語とコミカルなリズム、ユニークな振り付けで世界中の人々を魅了し、ジャスティン・ビーバーの紹介をきっかけに世界的な大旋風を巻き起こした伝説の楽曲「PPAP」を披露。
そして今回の「ＳＴＡＲナビゲーター」におヨネが就任。話題の歌謡コーラスグループ、モナキのメンバーとして唯一無二の存在感を放ち、その親しみやすい人柄で幅広い世代から愛され続けるおヨネが、MCの上垣皓太朗アナやアーティストたちとどのようなトークが繰り広げられるのか？
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて9月10日19時放送。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】9月10日放送『ＳＴＡＲ』より出演アーティストたち
Snow Manは、10月7日リリースの6thアルバム『AMENITY』の収録曲「show time...」を披露。公開されているMVでの白タキシード着用のキレキレダンスが既に大きな話題となっているこの曲で、音楽の楽園へ誘う。
11人組グローバルボーイズグループ・INIは、9月16日リリースの9th SINGLE『ANTHEM』の収録曲「You Know What To Do」を披露。ファンキーなリズムと軽快なサウンドが際立ち、後藤威尊と西洸人が作詞に参加した青春世代へ贈る応援歌のようなアンセムだ。
2023年から永瀬廉と高橋海人の2人体制となったKing ＆ Princeは、先週に続き2週連続登場。今回は、永瀬主演のドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』の主題歌である王道ラブソング「HEART」と、グループ初となる1st EP『So Honey EP』の表題曲であり、ピュアな恋心と劇的に展開するサウンドが胸を打つ「So Honey」の2曲を披露。
中島健人も先週に続き登場。今回は、主演映画『ラブ≠コメディ』の主題歌であり、両A面3rdシングルに収録される「Fiction Love」を披露。恋する相手の気まぐれな一挙手一投足に翻弄（ほんろう）され、どこまでがうそでどこからが本当か分からないフィクションの世界に恋愛の駆け引きの戸惑いを重ねたキュートな一曲となっている。
ピコ太郎は、シンプルな英語とコミカルなリズム、ユニークな振り付けで世界中の人々を魅了し、ジャスティン・ビーバーの紹介をきっかけに世界的な大旋風を巻き起こした伝説の楽曲「PPAP」を披露。
そして今回の「ＳＴＡＲナビゲーター」におヨネが就任。話題の歌謡コーラスグループ、モナキのメンバーとして唯一無二の存在感を放ち、その親しみやすい人柄で幅広い世代から愛され続けるおヨネが、MCの上垣皓太朗アナやアーティストたちとどのようなトークが繰り広げられるのか？
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて9月10日19時放送。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記。