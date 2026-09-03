東京大学大学院教育学研究科の本田由紀教授（教育社会学）が、三笠宮家の彬子さまを巡って「遺伝的要因のおそろしさを感じる」などとXに投稿したことに対し、遺伝や血統によって否定的な評価を下す差別的表現ではないか、といった批判が殺到している。

本田氏が会長を務める日本教育学会の事務局は2026年9月3日、J-CASTニュースの取材に対し、「倫理委員会において対応を検討中です」と説明した。また、東大の本部コミュニケーション戦略課も同日、取材に回答した。

本田氏によるX投稿に批判が相次ぐ

批判が殺到しているのは、本田氏による9月1日のX投稿だ。これは、彬子さまに関する投稿を引用リポストしたうえでの書き込みだった。

本田氏が引用リポストしたのは、彬子さまの皇族費が倍増するとの東京新聞の報道を受けて、彬子さまと麻生家を「さもしい」と表現し、「皇籍離脱させるべきでは？」「麻生の血筋から天皇を出すんですか？」などと主張するX投稿だった。なお、彬子さまは自民党・麻生太郎副総裁の姪だ、と複数メディアで報じられている。

本田氏はこの投稿に反応し、「この人たちを目にするたびに、遺伝的要因のおそろしさを感じる。露出の増加が逆効果になるかもしれない」と記した。

本田氏の投稿はSNS上で批判が相次ぎ、「本人の言動ではなく血統や遺伝、出自を理由として人間的価値を評価して良いのか？」「撤回して謝罪すべきです」「遺伝的とか見た目とか恐ろしい差別的な言説だな」などの指摘が殺到している。

さらに3日20時時点では、「多くの国際条約や国連の人権勧告において、特定の家系や出生、遺伝的要因を理由に排除や恐怖を煽る表現は、差別的取り扱いを助長するものとして禁止または懸念の対象とされています」とのコミュニティノートも追加されている。投稿そのものは削除されていない。

東大、日本教育学会の回答は

東大に対し、（1）本田氏のX投稿とそれに対する批判を把握しているか（2）本田氏のX投稿に対する見解はどのようなものか（3）教職員のSNS発信に関する指針やガイドラインはあるのか（4）今後、何らかの対応を検討しているか--という主旨の質問を送付した。

これに対し、同大の本部コミュニケーション戦略課は3日、次のようにまとめて回答した。

また、本田氏が会長を務める「日本教育学会」にも東大と同様の質問をした。これに対し事務局は3日、「当該投稿および投稿に対して寄せられている批判については、把握しております」と回答し、本田氏のX投稿への見解については、つぎのように説明した。

「現時点において、本件について学会としての見解を決定しておりません。なお、当該投稿は、本学会の公式な見解を示すものではありません」

日本教育学会では、学会の会員に対して「倫理綱領」を定めている。事務局は「教育学の研究・教育における倫理的な問題への自覚を促すことを目的として定めております」と説明しつつ、本田氏のX投稿については、「現時点では倫理綱領に照らした個別の評価や判断を行っておりません」とした。

今後の対応については、「倫理委員会において対応を検討中です」と説明している。