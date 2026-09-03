家政婦が見た豪邸の恐るべき秘密とは？ シドニー・スウィーニー×アマンダ・サイフリッド『ハウスメイド』日本版予告＆ポスター解禁
シドニー・スウィーニーとアマンダ・サイフリッドが共演する映画『ハウスメイド』（11月27日公開）より、日本版予告編＆ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『ハウスメイド』日本オリジナル予告編
本作は、ニューヨークタイムズで162週間、アマゾンで170週間連続でベストセラーリストにランクイン、全世界で累計900万部を突破した同名小説を実写映画化し、世界興収650億円の大ヒットを記録したサスペンス。家政婦（ハウスメイド）として雇われたミリーが目の当たりにする、奇妙な豪邸（ウィンチェスター家）の秘密とは--？
豪邸で働く若い家政婦ミリーをシドニー・スウィーニー、豪邸に住む美しい妻ニーナをアマンダ・サイフリッドが演じる。監督は、『ゴーストバスターズ』『シンプル・フェイバー』などを手掛けたヒットメーカー、ポール・フェイグ。
予告編は、若い主人公ミリーが、ニューヨーク近郊に豪邸を構えるウィンチェスター家の家政婦面接に臨むシーンからスタート。美しい妻ニーナに気に入られたミリーは、高い給料で住み込みの家政婦として雇われることに。白を基調に全てが完璧に整えられた豪邸で、夢のような理想の仕事が始まるはずだった…。
しかしある日、ニーナはバスルームで鏡越しにミリーをにらみ、キッチンでは狂ったように暴れ出す。「ここは訳あり？」と問うミリーに、寡黙な庭師エンツォは「早く逃げろ」と忠告。優しい夫アンドリューは申し訳なさそうに「妻は情緒不安定でね」「きっと上手くいく」と擁護するが、外鍵が掛けられた“屋根裏部屋”や大量に見つかる“抗精神病薬”、人形が置かれた“ドールハウス”など不穏な出来事が重なり、違和感が積み上がっていく。
さらに、生意気な娘セシリアからも冷たい視線を向けられるミリー。終盤では、「家政婦が見た豪邸の恐るべき秘密とは？」というナレーションに続き、「あなたが頼りよ」とほほ笑みながら狂気を漂わせるニーナと、彼女に「ありがとう」と返しながらまだ事態を把握していないミリーが映し出され、怒涛の展開がたたみ掛けるラストに向かっていく。果たして、ミリーを待ち受ける運命とは？
ポスタービジュアルは、どこか不安気な表情を見せる家政婦ミリーと、不気味な笑みを浮かべる妻ニーナの対照的な表情を大きく配置したもの。その下には、物語の舞台となるウィンチェスター家の豪邸が、ドールハウスの断面図で描かれている。
ドールハウスを細かく見ていくと、ミリーが住み込み家政婦として豪邸を訪れる様子や、妻ニーナと夫アンドリューが寝室で寄り添う姿が確認できる。また、子供部屋でクマのぬいぐるみを抱える娘セシリア、外から冷たい視線を向ける庭師エンツォの姿も。そして、誰もいない屋根裏部屋が不気味に光っており、横には「この家はどうかしている」というキャッチコピーが添えられている。
不穏な空気が漂うドールハウス、一癖ありそうな謎多き登場人物など、豪邸の日常に潜む秘密を予感させるビジュアルに仕上がった。
なお、本作のムビチケオンライン前売券が、9月4日より発売。特典として、オリジナルスマホ壁紙が付く。価格は1600円（税込）。
映画『ハウスメイド』は、11月27日より全国公開。
【動画】『ハウスメイド』日本オリジナル予告編
本作は、ニューヨークタイムズで162週間、アマゾンで170週間連続でベストセラーリストにランクイン、全世界で累計900万部を突破した同名小説を実写映画化し、世界興収650億円の大ヒットを記録したサスペンス。家政婦（ハウスメイド）として雇われたミリーが目の当たりにする、奇妙な豪邸（ウィンチェスター家）の秘密とは--？
予告編は、若い主人公ミリーが、ニューヨーク近郊に豪邸を構えるウィンチェスター家の家政婦面接に臨むシーンからスタート。美しい妻ニーナに気に入られたミリーは、高い給料で住み込みの家政婦として雇われることに。白を基調に全てが完璧に整えられた豪邸で、夢のような理想の仕事が始まるはずだった…。
しかしある日、ニーナはバスルームで鏡越しにミリーをにらみ、キッチンでは狂ったように暴れ出す。「ここは訳あり？」と問うミリーに、寡黙な庭師エンツォは「早く逃げろ」と忠告。優しい夫アンドリューは申し訳なさそうに「妻は情緒不安定でね」「きっと上手くいく」と擁護するが、外鍵が掛けられた“屋根裏部屋”や大量に見つかる“抗精神病薬”、人形が置かれた“ドールハウス”など不穏な出来事が重なり、違和感が積み上がっていく。
さらに、生意気な娘セシリアからも冷たい視線を向けられるミリー。終盤では、「家政婦が見た豪邸の恐るべき秘密とは？」というナレーションに続き、「あなたが頼りよ」とほほ笑みながら狂気を漂わせるニーナと、彼女に「ありがとう」と返しながらまだ事態を把握していないミリーが映し出され、怒涛の展開がたたみ掛けるラストに向かっていく。果たして、ミリーを待ち受ける運命とは？
ポスタービジュアルは、どこか不安気な表情を見せる家政婦ミリーと、不気味な笑みを浮かべる妻ニーナの対照的な表情を大きく配置したもの。その下には、物語の舞台となるウィンチェスター家の豪邸が、ドールハウスの断面図で描かれている。
ドールハウスを細かく見ていくと、ミリーが住み込み家政婦として豪邸を訪れる様子や、妻ニーナと夫アンドリューが寝室で寄り添う姿が確認できる。また、子供部屋でクマのぬいぐるみを抱える娘セシリア、外から冷たい視線を向ける庭師エンツォの姿も。そして、誰もいない屋根裏部屋が不気味に光っており、横には「この家はどうかしている」というキャッチコピーが添えられている。
不穏な空気が漂うドールハウス、一癖ありそうな謎多き登場人物など、豪邸の日常に潜む秘密を予感させるビジュアルに仕上がった。
なお、本作のムビチケオンライン前売券が、9月4日より発売。特典として、オリジナルスマホ壁紙が付く。価格は1600円（税込）。
映画『ハウスメイド』は、11月27日より全国公開。