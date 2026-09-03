柳楽優弥、萩原利久、JUNON、三宅健ら共演『RYUJI 竜二』人間模様を映し出す場面写真8点初解禁
柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』より、場面写真8点が解禁された。
【写真】竜二（柳楽優弥）、舎弟の直（萩原利久）とひろし（JUNON）、兄弟分のカズ（三宅健）の姿も！ 場面写真ギャラリー
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた伝説的映画『竜二』。金子正次が主演・脚本を務めた同作の魂を受け継ぐ新たな作品が、主演に柳楽、監督に水田伸生を迎え全国公開される。
このたび、竜二を取り巻く人々との関係性と、昭和の終わりの新宿・歌舞伎町を舞台にした本作の世界観を映し出す、場面写真8点が一挙初解禁となった。
竜二（柳楽）が、舎弟の直（萩原利久）とひろし（JUNON）を引き連れ、新宿・歌舞伎町を肩で風を切って闊歩する姿。一方で、あるトラブルを起こした直を容赦なく蹴りつける姿も切り取られ、竜二と舎弟たちの一筋縄ではいかない関係性を映し出している。
さらに、兄弟分のカズ（三宅健）とカズの女・アケミ（田中美里）と路地裏ですれ違い、カズの身を案じる竜二が一悶着を起こす場面や、竜二たちが属する組織「三東会」で、兄貴分の新田（伊藤英明）に竜二が食ってかかる一触即発の場面も。喫茶店では、竜二に恨みを抱く宮内（RYUKI）と遭遇し、鋭い視線を交わす二人の姿が捉えられている。
一方、愛するまり子（川栄李奈）の肩にそっと手を添え、まっすぐに見つめ合う竜二の姿や、食卓を挟み、電話を手にする竜二をまり子が笑顔で見つめる場面も。裏社会で見せる張り詰めた表情とは対照的な、家族と過ごす竜二の穏やかな表情からは、彼が何よりも守りたいと願う、ささやかな日常が浮かび上がる。
愛する家族との暮らしと、血より濃い“家族”である裏社会--。二つの世界の狭間で生きる竜二と、彼を愛する者、慕う者、そして敵対する者。それぞれの人情と愛、因縁が交錯していく物語を予感させる場面写真となっている。
そして、本作の完成を記念し、10月7日にTOHOシネマズ新宿にて舞台あいさつ付きジャパンプレミアの開催が決定（16時30分の回上映後／19時40分の回上映前）。本作の物語の舞台でもある新宿・歌舞伎町のTOHOシネマズ新宿にキャスト＆監督が集結する。主演の柳楽をはじめ、川栄李奈、萩原利久、JUNON（BE：FIRST）、三宅健、伊藤英明、RYUKI（MAZZEL）、水田伸生監督が登壇予定だ。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。
【写真】竜二（柳楽優弥）、舎弟の直（萩原利久）とひろし（JUNON）、兄弟分のカズ（三宅健）の姿も！ 場面写真ギャラリー
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた伝説的映画『竜二』。金子正次が主演・脚本を務めた同作の魂を受け継ぐ新たな作品が、主演に柳楽、監督に水田伸生を迎え全国公開される。
このたび、竜二を取り巻く人々との関係性と、昭和の終わりの新宿・歌舞伎町を舞台にした本作の世界観を映し出す、場面写真8点が一挙初解禁となった。
さらに、兄弟分のカズ（三宅健）とカズの女・アケミ（田中美里）と路地裏ですれ違い、カズの身を案じる竜二が一悶着を起こす場面や、竜二たちが属する組織「三東会」で、兄貴分の新田（伊藤英明）に竜二が食ってかかる一触即発の場面も。喫茶店では、竜二に恨みを抱く宮内（RYUKI）と遭遇し、鋭い視線を交わす二人の姿が捉えられている。
一方、愛するまり子（川栄李奈）の肩にそっと手を添え、まっすぐに見つめ合う竜二の姿や、食卓を挟み、電話を手にする竜二をまり子が笑顔で見つめる場面も。裏社会で見せる張り詰めた表情とは対照的な、家族と過ごす竜二の穏やかな表情からは、彼が何よりも守りたいと願う、ささやかな日常が浮かび上がる。
愛する家族との暮らしと、血より濃い“家族”である裏社会--。二つの世界の狭間で生きる竜二と、彼を愛する者、慕う者、そして敵対する者。それぞれの人情と愛、因縁が交錯していく物語を予感させる場面写真となっている。
そして、本作の完成を記念し、10月7日にTOHOシネマズ新宿にて舞台あいさつ付きジャパンプレミアの開催が決定（16時30分の回上映後／19時40分の回上映前）。本作の物語の舞台でもある新宿・歌舞伎町のTOHOシネマズ新宿にキャスト＆監督が集結する。主演の柳楽をはじめ、川栄李奈、萩原利久、JUNON（BE：FIRST）、三宅健、伊藤英明、RYUKI（MAZZEL）、水田伸生監督が登壇予定だ。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。