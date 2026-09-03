ピーチ、大阪府庁で新制服ランウェイ 新導入「謎の桃ポーチ」中身公開→大阪らしいアイテム
航空会社Peach Avation（ピーチ）は3日、大阪府庁で創業15周年ブランドリニューアルに伴い10月1日から一新される新制服をお披露目した。
【写真】中身は何…？かわいらしいフォルムの桃ポーチ
制服の全面リニューアルは2012年の就航以来初めてとなる。客室乗務員、運航乗務員、地上係員が着用する制服が一新される。大阪・関西万博の日本館アテンダントユニフォームを手掛けたことでも知られるクリエイティブディレクターの中田優也氏がデザインを担当し、三越伊勢丹監修のもと製作された。
ベージュのグラデーションを基調としながら、ピーチを象徴するピンクやブラウンを差し色として採用した。製作にあたって、社員へのヒアリングも実施。業務中の動きを検証し適度なゆとりを持たせながらもスマートなシルエットを実現した。客室乗務員と地上係員の制服には新たにワンピースを導入した。各自の個性に合わせ、ワンピース、パンツ、ジャケットを自由に組み合わせて着用できる。男女で異なっていたジャケットとパンツの素材・デザインを統一した。
大阪府庁内に設けられた特設舞台を新制服を着用したモデル5人がランウェイを歩いた。また今回新制服運用開始と同時に導入される「謎の桃ポーチ」も公開された。客室乗務員の機内での乗客とのコミュニケーションや会話のきっかけを創出するためのアイテムで、中身は「謎」とされているが、今回の発表会では特別に中身も公開された。
取り出されたのは「スーパーアメちゃん」。中田氏は「詳しいことは言えませんが、スーパーなアメちゃんです」と説明した。アメに「ちゃん」を付ける大阪ならではのアイテムとなっていた。中身は不定期に更新していく予定。
【写真】中身は何…？かわいらしいフォルムの桃ポーチ
制服の全面リニューアルは2012年の就航以来初めてとなる。客室乗務員、運航乗務員、地上係員が着用する制服が一新される。大阪・関西万博の日本館アテンダントユニフォームを手掛けたことでも知られるクリエイティブディレクターの中田優也氏がデザインを担当し、三越伊勢丹監修のもと製作された。
大阪府庁内に設けられた特設舞台を新制服を着用したモデル5人がランウェイを歩いた。また今回新制服運用開始と同時に導入される「謎の桃ポーチ」も公開された。客室乗務員の機内での乗客とのコミュニケーションや会話のきっかけを創出するためのアイテムで、中身は「謎」とされているが、今回の発表会では特別に中身も公開された。
取り出されたのは「スーパーアメちゃん」。中田氏は「詳しいことは言えませんが、スーパーなアメちゃんです」と説明した。アメに「ちゃん」を付ける大阪ならではのアイテムとなっていた。中身は不定期に更新していく予定。