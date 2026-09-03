ゴールデンレトリバーと子猫の心温まる絵が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で244万8000回再生を突破し、「なんて尊いの」「優しさ満載」「本能的に理解してる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：台風で『親猫と生き別れた保護子猫』を大型犬に会わせた結果→『大丈夫かな』と見ていたら…尊すぎる光景】

子猫がうちにやってきた

Instagramアカウント「fuurai0323」の投稿主さんは、台風の影響で親猫と離れてしまった子猫を保護したそうです。

幸いにも子猫は元気いっぱいで、家の中を好奇心旺盛に動き回っていたとか。そんな子猫の前に現れたのが、先住犬のゴールデンレトリバーの『ヒナ』ちゃん。

普段はお転婆で元気いっぱいな性格ですが、子猫のことが気になって仕方がない様子でした。初めて見る小さな存在に興味津々。

それでも、うっかり踏んでしまわないよう、子猫のそばでは足元を気にしながら、そっと歩いていたそうです。

よき遊び相手に♪

一方の子猫も、ヒナちゃんにすっかり興味津々。大きな体を見つけると、近づいて遊び始めます。

ときにはヒナちゃんを獲物に見立てて、狩りごっこのようにじゃれつくこともあるのだとか。小さな前足でちょっかいを出されても、ヒナちゃんは怒ることなく、じっと受け止めています。

遊び疲れた子猫が、ヒナちゃんのもとへそっと寄り添うことも。眠っているヒナちゃんのそばで安心したように過ごす姿も見られ、2匹の距離はどんどん近づいていきました。

困りながらも受け入れて…

やがて子猫は、まるで本当のお母さんを求めるように、ヒナちゃんの懐へすっぽり。突然の密着に、ヒナちゃんは少し困惑したような表情を浮かべていたそうです。

それでも子猫を追い払うことはせず、その気持ちを受け入れるように添い寝。大きな体で小さな子猫を包み込むような姿は、まるで親子そのものです。

現在でも、子猫から猫パンチを繰り出されたり、じゃれつかれたりするなど、ヒナちゃんはすっかり格好の遊び相手になっているのだとか。もしかするとヒナちゃん自身も、本能的に「この子を守ってあげよう」と理解しているのかもしれません。

親猫と離れてしまった子猫にとって、優しいヒナちゃんとの出会いは、とても心強いものになったことでしょう。

この投稿には「この優しさが愛おしい」「ずっと見ていたいです」「いつまでも仲良くいてね」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の日常や子猫の成長記録は、Instagramアカウント「fuurai0323」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuurai0323」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。