連続テレビ小説『風、薫る』第115回より

写真拡大

　見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」（第115回）が9月4日に放送される。

【写真】中村倫也演じる内務省衛生局の柳生『風、薫る』第115回より

　本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。

■第115回あらすじ

　セツ（村上穂乃佳）の患者が急に体調を崩し、寛太（藤原季節）に助けを求めてやってくる。偶然その場に居合わせたりんが、応急処置を行い大事には至らずにすむが、それを見ていたセツは…。

　一方、環（瀧七海）は学校帰りに、思わぬ人物と遭遇することに…

　連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。