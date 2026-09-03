唐沢寿明、『真田十勇士』に“佐助”岩本照の師匠役で出演決定 主題歌は湘南乃風「サラバ」
Snow Manの岩本照が主演する10月スタートのドラマ『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）追加キャストに、唐沢寿明が発表。さらに、本作の主題歌が湘南乃風書き下ろし楽曲「サラバ」になることも決定し、ティザームービーも公開された。
【動画】『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』ティザームービー
本作は、実在の戦国名将・真田幸村（信繁）に仕えたとされる架空の家臣10人＝真田十勇士の物語を、史実とフィクションを大胆に織り交ぜた新たな切り口でドラマ化する忍者アクション時代劇。全編京都ロケも敢行し、本格アクションと最新映像技術も駆使した圧倒的スケールの映像表現、奥深き人間ドラマが融合した忍者ストーリーを世界に発信する。
舞台は、徳川家康が豊臣政権を打ち破った関ヶ原の戦い（1600年）から14年後の日本。豊臣方に加勢した武将・幸村のもとに集った猿飛佐助（岩本）や霧隠才蔵（中川大志）ら不屈の忍たちが絶対権力者・家康を相手取り、不可能を覆す逆襲劇に挑んでいく姿を描く。
豪華キャストが目白押しの本作に、佐助の運命を変えた重要人物・白雲斎役で、唐沢寿明が出演決定。かつて真田家に仕えた忍である白雲斎は、穏やかな余生を過ごす中、天涯孤独で荒くれ者だった佐助に忍術や体術、そして「力は人のために使え」という教えを授けた人物。佐助にとっては、自らの信念を育んでくれた師匠であり、父のような存在でもある。そんな白雲斎に、突如として降りかかる＜ある悲劇＞。この出来事を機に、佐助の心と人生は＜大きな転換期＞を迎え…。佐助の生き様を語る上で欠かせない偉大なる師匠・白雲斎。その深みと凄みを、唐沢が重厚に表現する。
さらに本日は、ドラマの世界観を凝縮したメインビジュアルと30秒ティザー映像も初公開。本作ならではの壮大なスケール感＆息をのむ世界観を表現したメインビジュアルには、主人公・猿飛佐助を中心に、真田十勇士や主君・真田幸村、そして手強き宿敵たちが大集結。胸が高鳴るキャッチコピー「未来を照らす、影になれ。」とともに、それぞれの信念を胸に戦乱の世へ挑んでいく姿をダイナミックに描き出している。
30秒のティザームービーでは、全編京都ロケならではの壮麗なロケーションを舞台に、本作の目玉であるスピード感あふれる忍者アクションが初披露に。中でも一際目を引くのは、主演の岩本が果敢に挑んだ本格アクション。鍛え上げられた身体能力を存分に生かしたキレのある立ち回り、忍者ならではの俊敏な身のこなしは、圧巻の一言だ。
そして、本作を熱く盛り上げる主題歌は、湘南乃風が書き下ろした新曲「サラバ」に決定。今回の主題歌決定にあたり、湘南乃風からは「日本が誇る忍者、そして真田十勇士の物語が世界へ飛び出していくこの作品に、俺たちなりの“風”を吹かせたい。戦う人の背中を押し、聴いた人の心に火をつけるような一曲になれば嬉しいです」と熱いコメントが届いている。
ドラマ『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』は、テレビ朝日系にて10月より毎週金曜23時15分放送（一部地域で放送時間が異なる）。
※湘南乃風のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■湘南乃風
今回、『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』の主題歌を担当させていただけることを、とても光栄に思います。
圧倒的な力を前にしても決して諦めず、仲間を信じ、自分たちの信念を貫きながら“不可能”に立ち向かっていく十勇士たち。その姿に、俺たち湘南乃風がこれまで歌い続けてきたものと重なる熱さを感じました。時代が変わっても、どんなに追い込まれても、最後に未来を切り拓くのは「絶対に負けない」という人間の意志と、共に戦う仲間との絆だと思います。
日本が誇る忍者、そして真田十勇士の物語が世界へ飛び出していくこの作品に、俺たちなりの“風”を吹かせたい。戦う人の背中を押し、聴いた人の心に火をつけるような一曲になれば嬉しいです。
ドラマとともに、ぜひ楽しんでください。
【動画】『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』ティザームービー
本作は、実在の戦国名将・真田幸村（信繁）に仕えたとされる架空の家臣10人＝真田十勇士の物語を、史実とフィクションを大胆に織り交ぜた新たな切り口でドラマ化する忍者アクション時代劇。全編京都ロケも敢行し、本格アクションと最新映像技術も駆使した圧倒的スケールの映像表現、奥深き人間ドラマが融合した忍者ストーリーを世界に発信する。
豪華キャストが目白押しの本作に、佐助の運命を変えた重要人物・白雲斎役で、唐沢寿明が出演決定。かつて真田家に仕えた忍である白雲斎は、穏やかな余生を過ごす中、天涯孤独で荒くれ者だった佐助に忍術や体術、そして「力は人のために使え」という教えを授けた人物。佐助にとっては、自らの信念を育んでくれた師匠であり、父のような存在でもある。そんな白雲斎に、突如として降りかかる＜ある悲劇＞。この出来事を機に、佐助の心と人生は＜大きな転換期＞を迎え…。佐助の生き様を語る上で欠かせない偉大なる師匠・白雲斎。その深みと凄みを、唐沢が重厚に表現する。
さらに本日は、ドラマの世界観を凝縮したメインビジュアルと30秒ティザー映像も初公開。本作ならではの壮大なスケール感＆息をのむ世界観を表現したメインビジュアルには、主人公・猿飛佐助を中心に、真田十勇士や主君・真田幸村、そして手強き宿敵たちが大集結。胸が高鳴るキャッチコピー「未来を照らす、影になれ。」とともに、それぞれの信念を胸に戦乱の世へ挑んでいく姿をダイナミックに描き出している。
30秒のティザームービーでは、全編京都ロケならではの壮麗なロケーションを舞台に、本作の目玉であるスピード感あふれる忍者アクションが初披露に。中でも一際目を引くのは、主演の岩本が果敢に挑んだ本格アクション。鍛え上げられた身体能力を存分に生かしたキレのある立ち回り、忍者ならではの俊敏な身のこなしは、圧巻の一言だ。
そして、本作を熱く盛り上げる主題歌は、湘南乃風が書き下ろした新曲「サラバ」に決定。今回の主題歌決定にあたり、湘南乃風からは「日本が誇る忍者、そして真田十勇士の物語が世界へ飛び出していくこの作品に、俺たちなりの“風”を吹かせたい。戦う人の背中を押し、聴いた人の心に火をつけるような一曲になれば嬉しいです」と熱いコメントが届いている。
ドラマ『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』は、テレビ朝日系にて10月より毎週金曜23時15分放送（一部地域で放送時間が異なる）。
※湘南乃風のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■湘南乃風
今回、『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』の主題歌を担当させていただけることを、とても光栄に思います。
圧倒的な力を前にしても決して諦めず、仲間を信じ、自分たちの信念を貫きながら“不可能”に立ち向かっていく十勇士たち。その姿に、俺たち湘南乃風がこれまで歌い続けてきたものと重なる熱さを感じました。時代が変わっても、どんなに追い込まれても、最後に未来を切り拓くのは「絶対に負けない」という人間の意志と、共に戦う仲間との絆だと思います。
日本が誇る忍者、そして真田十勇士の物語が世界へ飛び出していくこの作品に、俺たちなりの“風”を吹かせたい。戦う人の背中を押し、聴いた人の心に火をつけるような一曲になれば嬉しいです。
ドラマとともに、ぜひ楽しんでください。