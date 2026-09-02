フローレンス・ピューが“アメリカ文学史上最恐の悪女”に Netflixシリーズ『エデンの東』本予告公開
俳優のフローレンス・ピューが主演を務めるNetflixシリーズ『エデンの東』が、10月1日より世界独占配信される。本予告と新たな場面写真が解禁され、欲望のためなら手段を選ばない主人公キャシー・エイムズの冷酷な本性が明らかになった。
【動画】Netflixシリーズ『エデンの東』本予告
本作は、ノーベル文学賞作家ジョン・スタインベックによる同名小説を新たな解釈で映像化。毒親、恐喝、銃撃、放火、殺人など、数々の悪事に手を染める“アメリカ文学史上最恐の悪女”キャシーに焦点を当て、その行動や決断を彼女自身の視点から描き出す。
主演のピューは、『ミッドサマー』「デューン 砂の惑星」シリーズなどで知られ、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の出演も控える。本作では、心に怪物を秘めたアンチヒロインを妖艶に演じた。
瀕死の状態で倒れていたキャシーを、トラスク家の長男アダム（クリストファー・アボット）が発見。激しい暴行を受け、傷だらけになった彼女を懸命に介抱するうちに恋心を抱いたアダムは、弟チャールズ（マイク・ファイスト）の忠告を聞かず、キャシーとの結婚を決める。しかし、それが一家崩壊の始まりとなる。
本予告は、「人間から怪物が生まれることもある。怪物とは“普通”から外れた存在だ」というキャシーの独白から始まる。美しく儚げな妻、双子の息子を育てる母という理想像を演じるキャシー。しかし、「悪はひと目では見抜けない。姿を隠して現れる。善意や美しさ、愛をまとって」という言葉の通り、結婚も出産もまるで関心がないかのような冷徹な表情が随所で映し出されていく。グラスをたたき割り凶暴さを露わにする姿も描かれ、物語が進むにつれて凶悪さに拍車がかかっていくことも予感させている。
ピューは主演に加え、エグゼクティブ・プロデューサーも担当。「このプロジェクトに最初から携わり、ゼロから作り上げることができて本当に光栄です。私たちはこの作品に6年の歳月をかけました」と明かしている。
さらに「キャシー・エイムズに深い敬意と愛情が込められていて、ストーリーラインを彼女の視点から描いていること」が作品の魅力だといい、「そのおかげで私たちはキャシーの決断の理由を理解し、共感できるのです」と語っている。
本作は、ノーベル文学賞作家のジョン・スタインベックによる同名小説が原作。脚本と製作総指揮を担当するのは、1955年公開の映画『エデンの東』を手がけたエリア・カザン監督の孫娘、ゾーイ・カザン。共演には新「X-MEN」のプロフェッサーX役に抜てきされたクリストファー・アボット、『ウエスト・サイド・ストーリー』などのマイク・ファイストらが名を連ねる。
【動画】Netflixシリーズ『エデンの東』本予告
本作は、ノーベル文学賞作家ジョン・スタインベックによる同名小説を新たな解釈で映像化。毒親、恐喝、銃撃、放火、殺人など、数々の悪事に手を染める“アメリカ文学史上最恐の悪女”キャシーに焦点を当て、その行動や決断を彼女自身の視点から描き出す。
瀕死の状態で倒れていたキャシーを、トラスク家の長男アダム（クリストファー・アボット）が発見。激しい暴行を受け、傷だらけになった彼女を懸命に介抱するうちに恋心を抱いたアダムは、弟チャールズ（マイク・ファイスト）の忠告を聞かず、キャシーとの結婚を決める。しかし、それが一家崩壊の始まりとなる。
本予告は、「人間から怪物が生まれることもある。怪物とは“普通”から外れた存在だ」というキャシーの独白から始まる。美しく儚げな妻、双子の息子を育てる母という理想像を演じるキャシー。しかし、「悪はひと目では見抜けない。姿を隠して現れる。善意や美しさ、愛をまとって」という言葉の通り、結婚も出産もまるで関心がないかのような冷徹な表情が随所で映し出されていく。グラスをたたき割り凶暴さを露わにする姿も描かれ、物語が進むにつれて凶悪さに拍車がかかっていくことも予感させている。
ピューは主演に加え、エグゼクティブ・プロデューサーも担当。「このプロジェクトに最初から携わり、ゼロから作り上げることができて本当に光栄です。私たちはこの作品に6年の歳月をかけました」と明かしている。
さらに「キャシー・エイムズに深い敬意と愛情が込められていて、ストーリーラインを彼女の視点から描いていること」が作品の魅力だといい、「そのおかげで私たちはキャシーの決断の理由を理解し、共感できるのです」と語っている。
本作は、ノーベル文学賞作家のジョン・スタインベックによる同名小説が原作。脚本と製作総指揮を担当するのは、1955年公開の映画『エデンの東』を手がけたエリア・カザン監督の孫娘、ゾーイ・カザン。共演には新「X-MEN」のプロフェッサーX役に抜てきされたクリストファー・アボット、『ウエスト・サイド・ストーリー』などのマイク・ファイストらが名を連ねる。