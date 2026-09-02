元NMB48タトゥー美女、脱退理由は“運営への不信感” 「私に頭を下げて謝れ」→翌日辞意
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#8が1日、放送された。#8のスタジオゲストには、女優の永尾まりやとアーティストのぶっ恋呂百花（ぶっころももか）が登場した。
【写真】全身タトゥー美女、艶やかな花魁姿が「素敵ぃ」「女神様」
スタジオで「ヒモ男」の話題に及ぶと、ぶっ恋呂百花は、過去の恋愛について「自分がヒモ側で、はあります」「女性と…」と赤裸々に告白。当時は「もっとボーイッシュな感じだった」と語り、トークイベントで友人が連れてきた女性から「すごいかっこいい」と好意を向けられたことで、「知り合ってそのまま」とその女性の家に転がり込み、養ってもらっていた過去をぶっちゃけた。
また相手の女性は「今まで男性としかお付き合いしてなかったけど、私で初めて…」と明かした。さらに、アイドル卒業の真相についても激白。「やり切ったというのが一番大きい」と前置きしつつ、当時大きな話題となった
元NMB48メンバーの結婚発表を振り返り、「それに対して、運営への不信感。うちらだけが前に立って、大人は出てこない」と当時の不満を暴露した。
これを引き金にグループを去る決意をし、「（運営に）『今すぐ私に頭を下げて謝れ』と言って、頭を下げてもらった次の日に『辞めます』と辞めた」と卒業の真相を明かしたぶっ恋呂百花に、スタジオ衝撃の展開となった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】全身タトゥー美女、艶やかな花魁姿が「素敵ぃ」「女神様」
スタジオで「ヒモ男」の話題に及ぶと、ぶっ恋呂百花は、過去の恋愛について「自分がヒモ側で、はあります」「女性と…」と赤裸々に告白。当時は「もっとボーイッシュな感じだった」と語り、トークイベントで友人が連れてきた女性から「すごいかっこいい」と好意を向けられたことで、「知り合ってそのまま」とその女性の家に転がり込み、養ってもらっていた過去をぶっちゃけた。
元NMB48メンバーの結婚発表を振り返り、「それに対して、運営への不信感。うちらだけが前に立って、大人は出てこない」と当時の不満を暴露した。
これを引き金にグループを去る決意をし、「（運営に）『今すぐ私に頭を下げて謝れ』と言って、頭を下げてもらった次の日に『辞めます』と辞めた」と卒業の真相を明かしたぶっ恋呂百花に、スタジオ衝撃の展開となった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。