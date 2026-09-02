ネパールと中国で、犠牲者が1000人を超えた大規模な土石流の発生からきょうで1週間が経ちました。被害の全容は見えておらず、犠牲者は増え続けています。現地から中継です。

首都カトマンズにある病院には、行方不明者の情報を求める貼り紙が壁一面に並んでいて、その数は日を追うごとに増えています。また、病院の外には、当局が身元の分からない多数の遺体の写真を公開していて、そこにも家族らが連日詰めかけています。

先月26日の土石流の発生から1週間が経ちましたが、被害は100キロ以上の流域に広がっていて、日本人を含む5000人以上の行方不明者の捜索活動は難航しています。

ヌワコット郡の自宅で濁流に襲われ、負傷しながらも一命をとりとめた男性が当時の状況を語りました。

チットラ・バハドゥール・バッタさん（48）

「地面が揺れて（濁流は）ロケットのように押し寄せた。（妻の）手をつかんで逃げようとしたが、衝撃で離れてどこかにいってしまった。妻がいない人生なんて無意味だ」

男性は、妻を助けることができなかった深い悲しみの中にいて、「生きる気力を失った」と涙を流していました。

ネパールでは死者が1000人を超えましたが、遺体の損傷が激しいことなどから、身元が特定できたのは、1割にも満たないのが現状です。