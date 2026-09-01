異例の上映延長が決定！25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』が9月10日まで続映

25周年記念上映が行われている『ハリー・ポッターと賢者の石』が、好評につき一部劇場で2026年9月10日（木）まで上映延長されることが決定した。あわせて、大盛況となった応援上映の追加開催も電撃決定した。

映画史に輝く不朽の名作が大スクリーンで驚異の大ヒットスタート！

J.K.ローリングによるファンタジー小説の金字塔「ハリー・ポッター」シリーズ。その映画シリーズの第1作である『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年11月16日に英国および米国で公開され、全世界興行収入9億7,400万ドルのメガヒットを記録し、2001年の全世界興行収入ナンバーワン映画となった。日本でも同年12月1日に公開され、興行収入203億円の大ヒットを記録している。

第74回米アカデミー賞の作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞をはじめとする数々の賞にもノミネートされるなど、社会現象を巻き起こした本作。まさに映画史に輝く不朽の名作が、25年の時を経て、2026年8月28日（金）より全国規模で再上映がスタートした。IMAXやDolby Cinema、4Dなどプレミアムラージフォーマットを含む極上の映画体験が話題を呼び、公開三日間で動員6.5万人、興行収入1.4億円を突破する堂々のメガヒットスタートを切っている。

ファンの切実な声に応え一部劇場で9月10日（木）までの延長が電撃決定！

公開直後からSNS上では限定上映を惜しむ声や、上映延長を熱望する声が殺到した。「一週間限定らしいからもう無理」や「映画館の大スクリーンで観られるのが本当に幸せ」、「あと5回は見たい」など、劇場での圧倒的な体験に魅了されたファンからの切実な続映希望の声が全国規模で爆発。こうした熱狂的なファンの反響と熱いリクエストに応える形で、今回の異例となる一部劇場での9月10日（木）までの期間延長が急遽決定した。

映画館の大スクリーンで、ハリーたちの冒険の始まりを心ゆくまで楽しむことができる。なお、本編終了後には引き続き約12分の貴重なボーナスメイキング映像も上映される。

※9月4日（金）以降の上映館は、9月3日（木）18：00にシアターリストが更新される。

大盛況につき「応援上映」の追加開催も電撃決定！

初日の8月28日（金）に実施され、各寮のコスチュームや杖、応援グッズを手にしたファンが結集して大盛り上がりを見せた、25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』～ホグワーツ入学！応援上映。チケットの完売が相次いだことを受け、待望の追加開催が決定した。名台詞を一緒に叫び、名シーンに歓声をあげ、杖を振って盛り上がる、劇場全体がホグワーツ魔法魔術学校へと化すプレミアムな体験を引き続き劇場で楽しむことができる。

25周年記念 『ハリー・ポッターと賢者の石』上映情報

25周年記念 『ハリー・ポッターと賢者の石』は、2026年9月10日（木）まで一部劇場にて限定上映。（海外ドラマNAVI）

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