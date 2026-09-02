着物の整理をするために、床に並べて片付けをしていたらボーダーコリーさんがやってきて…。想定外だった『まさかのお誘い』と、有無を言わせない強硬手段が話題になっています。

無視できるわけがない…？可愛すぎる表情と行動と捉えた光景は記事執筆時点で33万回を超えて表示されており、2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：着物の整理をしていたら、犬が『遊びたい』と訴えてきて…想定外だった『強硬手段』と『表情』】

着物の整理をしていたら、犬が…

Xアカウント『@bordercoli_amir』に投稿されたのは、ボーダーコリー「アミル」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんは着物の整理をされていたのだそう。丁寧に畳んだ着物を床に並べながらお片付けをしていると、なぜか着物の中にボールが転がってきて…。

想定外だった『まさかのお誘い』と『強硬手段』に反響

お片付けされている部屋にひょっこり顔を出したというアミルちゃん。どうやら飼い主さんを遊びに誘うため、ボールを持参して着物の中に紛れ込ませたのだといいます。

『えへへっ』という声が聞こえてきそうな無邪気な笑顔を浮かべながら、様子を伺うように上目遣いで見つめていたのだそう。

飼い主さんがいつでも自分（犬）ファーストなことをしっかりと理解している愛されワンコならではの行動はあまりにも愛くるしいもの。

どう見てもそれどころではない飼い主さんの状況に、無理やり『ボール遊び』をねじ込んでくるアミルちゃんの可愛すぎる行動は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「めっちゃ目がキラキラしてる」「顔ｗｗ」「わー！断れないですね」「期待している顔が可愛い」「顔がワクワクしてる」「いい写真！」「遊ぶ？の顔がいい」などのコメントが寄せられています。

犬猫兄妹の日常が大人気

おっとりで甘えん坊な性格のアミルちゃんには、スーパーカワイイキャットと名高い兄猫「マイケル」くんの存在も。ちょっかいを出しては猫パンチで応戦されたり、そのやり取りはとっても可愛く尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら自分たちらしく、のびのびと幸せに暮らすアミルちゃん、マイケルくんの日常はたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@bordercoli_amir」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。