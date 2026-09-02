急遽ビジネスクラスでタイへ！旅行系YouTuberがバンコク1泊2日の弾丸旅
旅行系YouTubeチャンネル「おのだ/Onoda」が、タイ国際航空のビジネスクラスを利用し、わずか1泊2日でタイ・バンコクを訪れる動画を公開した。
今回の旅は、じっくり計画した長期旅行ではない。
動画の冒頭から、おのだ氏は「急遽タイに行くことになりました」と明かす。
しかも行き先は国内ではなくタイ・バンコク。さらに利用するのはタイ国際航空のビジネスクラスという、なかなか豪快なスタートだ。
バンコクまで飛んで、現地滞在はわずか1泊。
一般的な感覚では「そこまでして行く？」と思ってしまいそうな日程だが、世界中を飛び回る旅行系YouTuberらしく、移動そのものも旅として楽しんでいく。
今回搭乗するタイ国際航空は、タイを代表するフルサービスキャリア。
東京からバンコクまでは約6～7時間かかるが、ビジネスクラスでは広い座席でくつろぎながら、機内食やドリンクも楽しめる。
1泊2日の弾丸旅行となると、現地にいる時間に対して飛行機に乗っている時間の割合もかなり大きい。
それだけに、移動そのものを楽しめるビジネスクラスは今回の旅との相性も良さそうだ。
そして到着したのは、東南アジアを代表する大都市・バンコク。
ただし今回はゆっくり観光している時間はない。
滞在はわずか1泊2日。到着すると早速街へ繰り出していく。
今回のバンコク滞在で、おのだ氏が足を運んだ場所の一つがファッションブランド「Theory（セオリー）」だ。
Theoryはニューヨーク発のファッションブランドで、日本でも百貨店や商業施設を中心に店舗を展開している。
シンプルで落ち着いたデザインのアイテムが多く、おのだ氏自身も普段からTheoryの服を着用している。
海外旅行では、同じブランドでも国によって品ぞろえや価格が異なることがある。
日本で普段利用しているブランドを海外でチェックするというのも、旅行中の楽しみ方の一つだ。
店内では実際に商品を見ながら、気になるアイテムをチェック。
有名観光地を巡るだけではなく、普段自分が使っているブランドの海外店舗を訪れることで、その街の日常的なショッピング事情も見えてくる。
こうした場面は、おのだ氏の旅行動画ならではともいえる。
豪華なホテルや飛行機を紹介する一方で、街中の店へ入り、実際に買い物をしたり価格を確認したりする。
旅行者が現地でどのように時間を過ごしているのかが、そのまま映し出されている。
今回の旅は、じっくり計画した長期旅行ではない。
動画の冒頭から、おのだ氏は「急遽タイに行くことになりました」と明かす。
しかも行き先は国内ではなくタイ・バンコク。さらに利用するのはタイ国際航空のビジネスクラスという、なかなか豪快なスタートだ。
バンコクまで飛んで、現地滞在はわずか1泊。
一般的な感覚では「そこまでして行く？」と思ってしまいそうな日程だが、世界中を飛び回る旅行系YouTuberらしく、移動そのものも旅として楽しんでいく。
今回搭乗するタイ国際航空は、タイを代表するフルサービスキャリア。
東京からバンコクまでは約6～7時間かかるが、ビジネスクラスでは広い座席でくつろぎながら、機内食やドリンクも楽しめる。
1泊2日の弾丸旅行となると、現地にいる時間に対して飛行機に乗っている時間の割合もかなり大きい。
それだけに、移動そのものを楽しめるビジネスクラスは今回の旅との相性も良さそうだ。
そして到着したのは、東南アジアを代表する大都市・バンコク。
ただし今回はゆっくり観光している時間はない。
滞在はわずか1泊2日。到着すると早速街へ繰り出していく。
今回のバンコク滞在で、おのだ氏が足を運んだ場所の一つがファッションブランド「Theory（セオリー）」だ。
Theoryはニューヨーク発のファッションブランドで、日本でも百貨店や商業施設を中心に店舗を展開している。
シンプルで落ち着いたデザインのアイテムが多く、おのだ氏自身も普段からTheoryの服を着用している。
海外旅行では、同じブランドでも国によって品ぞろえや価格が異なることがある。
日本で普段利用しているブランドを海外でチェックするというのも、旅行中の楽しみ方の一つだ。
店内では実際に商品を見ながら、気になるアイテムをチェック。
有名観光地を巡るだけではなく、普段自分が使っているブランドの海外店舗を訪れることで、その街の日常的なショッピング事情も見えてくる。
こうした場面は、おのだ氏の旅行動画ならではともいえる。
豪華なホテルや飛行機を紹介する一方で、街中の店へ入り、実際に買い物をしたり価格を確認したりする。
旅行者が現地でどのように時間を過ごしているのかが、そのまま映し出されている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！ 1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。