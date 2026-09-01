ユーチューブチャンネル「ｗａｋａｔｔｅ．ＴＶ」が炎上した件で１日、著名人がＸで反応している。

同チャンネルは高田ふーみんとびーやまの２人が運営し、日本の学歴社会に関する街頭インタビューなどが好評を博している。しかし、先月３１日に公開した「【入試ラクすぎ？】国公立最下位！？ 震災復興・放射線研究から驚きの入試事情まで！ 福島大学キャンパス調査！」と題した動画が騒動となった。

福島大の学生が放射能研究を「福島ならでは」と紹介したことに対し、高田が「放射能とか原子力ってエネルギーで超重要な問題なわけですよ。福島大には触らせたくない」と発言。これが「差別的」「大学蔑視だ」などと大炎上した。

福島大学が１日、公式サイトを更新し、「本学の学生及び教育研究活動に関し、配慮を欠くと受け取られかねない発言があったことを確認しております」と指摘。不快感を示す事態に発展した。

さっそく高田はＸで「福島大学の皆様および関係者の皆様にご不快な思いとご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪。「今回いただいたご指摘を真摯に受け止め、当該動画の削除を行うとともに、今後の動画制作において同様の事態を起こさぬよう徹底してまいります」と投稿した。

この騒動に元経済産業省官僚の宇佐美典也氏はＸで「高田ふーみん氏、炎上で近道して名前売ったから、その逆風が今来てるな。本人苦しいだろうが自業自得以外の何物でもないのでしょうがないわな。エンタメで消化されてるうちに引き返すタイミングはいくらでもあったがそれをしなかったツケが来たな」と意見をつづった。

ボクシングの元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏も「ｗａｋａｔｔｅ ＴＶというチャンネルはゴミチャンネルだ ２年前から、俺はそう言ってる」と以前から懸念していたと投稿。

「偏差値で人をバカにしたりするチャンネルやろ？ それを視聴者は観て楽しんでるから、登録者も再生数も多いんやろ？ 精神を病んだ日本人に学歴厨が多いって事だよ」と人気を分析した上で、「だから、今回特別に炎上する理由がわからん」と、今回の動画も今までの動画と変わらないと指摘した。